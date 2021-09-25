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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Türkiye aşılamada dünyada 7.sıraya yükseldi

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Giriş Tarihi: 25.09.2021 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Türkiye aşılamada dünyada 7.sıraya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, Almanya'yı geride bıraktığımızı duyurarak Türkiye'nin tüm dünyada 7. sıraya yükseldiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Covid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, nüfusu bize yakın ve aşı üreticisi olan Almanya'yı da geride bıraktık. Tüm dünyada 7. sıradayız. Türkiye'den önceki ilk 6 sırada, aşı üreticisi Çin ve ABD ile çok yüksek nüfuslu ülkeler var.

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