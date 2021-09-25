Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Türkiye aşılamada dünyada 7.sıraya yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, Almanya'yı geride bıraktığımızı duyurarak Türkiye'nin tüm dünyada 7. sıraya yükseldiğini belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Covid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, nüfusu bize yakın ve aşı üreticisi olan Almanya'yı da geride bıraktık. Tüm dünyada 7. sıradayız. Türkiye'den önceki ilk 6 sırada, aşı üreticisi Çin ve ABD ile çok yüksek nüfuslu ülkeler var.