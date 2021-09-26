Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ABD’ye yönelik son dakika açıklaması! ABD terör örgütlerine yardım ediyorsa biz de bunu söyleriz

"ABD TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DESTEKLEMEMELİ"

Erdoğan'a, "ABD'nin, DEAŞ'a karşı mücadelede müttefik olarak gördüğü gruplara tedarik ettiği silahların Türkiye'ye karşı kullanıldığına yönelik bir kanıt var mı? ABD desteğinden dolayı bu gruplardan size yönelik tehdit var mı?" sorusu soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu Sayın Trump döneminde de Trump'ın kendisine de ifade etmiştim. Şu anda da yine aynı şekilde tırlarca silah, mühimmat vesaire bölgeye geliyor. Bunların hepsini biz kendilerine istihbarat örgütümüz vasıtasıyla da ifade ettik, ifade ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde tabi bunu ifade edeceğiz" diye yanıtladı.