17 yaşındaki FOX stajyeri İsmail Küçükkaya’nın taciz mesajlarını eski eşiyle paylaştı

İŞTE YAŞANANLARIN BELGESİ O MESAJLAŞMA

İsmail Küçükkaya'nın tacizine uğrayan genç kızın yaşadıklarını Eda Demirci'yle paylaştığı mesajlaşmanın bir bölümü:

GENÇ KIZ: Eda beni tanımıyorsun, kendimi tanıtayım. 2015'te Fox TV'de staj yaptım. Ve İsmail Küçükkaya beni taciz etti. Şefime anlattım ama bana inanmadı... Sana da bu süreçte inanmayanlar oldu, dostların düşmana dönüştü belki. Ama bil ki bir yerlerde senin gibi travma yaşayan genç bir kız var ve aynı havayı soluyor.





EDA DEMİRCİ: ...Fotoğraflara baktım, 11 Aralık 2015, gelinlik baktığımız, aşığım aşığım diye ölüp bittiği dönemler, inanmıyorum hâlâ. Neden bu kadar sustunuz, benim boşanma sürecimde neden mesaj atmadınız?

GENÇ KIZ: Çünkü bir ton şeyle uğraşıyordunuz. Korktum, şiddet olayları vs. bu sinirle bana da bir şey yapabilir diye düşündüm.