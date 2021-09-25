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Sosyal medya dolandırıcılarına şok baskın! Çok sayıda gözaltı var

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Giriş Tarihi: 25.09.2021 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021
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Sosyal medya dolandırıcılarına şok baskın! Çok sayıda gözaltı var

Ankara merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda “Sosyal Medya Dolandırıcılığından” 37 şüpheliden 33’ü gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda Dijital Materyal, Pos cihazı, Banka kartı ile birlikte 21390 TL nakit paraya el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, 21/09/2021 tarihinde Ankara Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 5 ilde (Ankara, Şanlıurfa, Eskişehir, İzmir, İstanbul ) yapılan eş zamanlı operasyonda 37 Şüpheliden 33'ü "Sosyal Medya Dolandırıcılığından" gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda Dijital Materyal, Pos cihazı, Banka kartı ile birlikte 21390 TL nakit paraya el konuldu.

''Sosyal Medya Dolandırıcılığı'' olarak adlandırılan eylemi gerçekleştiren şüpheliler; Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya siteleri üzerinden takipçi sayısı bol bir hesap ile başladı. Yasal bahis adı altında yayınladıkları sahte kuponlar, yüksek meblağlı banka dekontları ile ağlarına düşürdükleri kişilere düşük bir miktar ödeme karşılığında kupon satarak yüksek miktarda para kazanacaklarını vaadinde bulundu.

Daha sonrasında oynanan kuponların tuttuğunu gösteren sahte dekontlar hazırlayarak kazanılan tutarın alınabilmesi için işlem ücreti, vergi ücreti, banka bloke ücreti gibi ekstra birçok kez para istedikleri ve bu paraları yatırmayan ya da yatıracak parası kalmayan kişileri de sahte olarak hazırlanan avukat kimliği gönderildi. Avukatlarının haciz ve tazminat davası açmak üzere hazırladığı sahte dilekçe örneği göndererek tehdit ettikleri tespit edildi.

Bu yöntemle ülke genelinde binlerce kişiyi dolandırdıklarının tespiti yapıldı ve şüpheli şahısların kullanmış oldukları hesap hareketlerinde yapılan incelemede 1 yıl içerisinde 165 milyon Türk lirası üzerinde para hareketinin olduğu tespit edildi.



Aynı gruba yönelik birinci operasyonda 27 şüpheliden 21, ikinci operasyonda 24 şüpheliden 21, üçüncü operasyonda 31 şüpheliden 21 olmak üzere toplam 63 şahıs tutuklandı.

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