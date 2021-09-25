Sosyal medya dolandırıcılarına şok baskın! Çok sayıda gözaltı var

Daha sonrasında oynanan kuponların tuttuğunu gösteren sahte dekontlar hazırlayarak kazanılan tutarın alınabilmesi için işlem ücreti, vergi ücreti, banka bloke ücreti gibi ekstra birçok kez para istedikleri ve bu paraları yatırmayan ya da yatıracak parası kalmayan kişileri de sahte olarak hazırlanan avukat kimliği gönderildi. Avukatlarının haciz ve tazminat davası açmak üzere hazırladığı sahte dilekçe örneği göndererek tehdit ettikleri tespit edildi.