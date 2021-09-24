Son dakika: TEKNOFEST'te en anlamlı uçuş! Sikorsky uçuşlarına şehit ve gazi yakınları konuk edildi
Son dakika haberine göre TEKNOFEST 2021'de hava gösterilerinin en anlamlısı, şehit ve gazi yakınlarının konuk edildiği Sikorsky helikopteriyle yapılan uçuşlar oldu. 15 Temmuz gazisi Bayram Ceylan'ın oğlu, "Çok heyecanlandım. Havada olmak çok güzel bir duygu." dedi.
15 Temmuz gazisi Bayram Ceylan ile oğlu Ufuk Cemal Ceylan büyük heyecan duydukları uçuştaki hislerini anlattı.
Gazi Bayram Ceylan, "Oğlum hayatındaki ilk uçuş deneyimini yaşadı. Çok mutlu oldum. Oğlumun mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Allah razı olsun bu fırsatı sağlayanlardan. Çelik Kanatlar ve Jandarma Havacılık Başkanlığı'na çok teşekkür ederiz" dedi.
Bayram Ceylan'ın oğlu, ortaokul öğrencisi Ufuk Cemal Ceylan (11) ise, "Sadece fotoğraflardan ve videolardan gördüğüm Sikorsky helikopterine binmek harika bir deneyim oldu benim için.
Çok heyecanlandım. Havada olmak çok güzel bir duygu. Teknolojiye, bilime, havacılığa ilgim, motivasyonum daha da arttı.
Bize bu fırsatı sağlayanlara çok teşekkür ederim" diye konuştu.
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