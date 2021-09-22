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TEKNOFEST'te ikinci gün coşkusu! Halk akın akın geliyor! 'Vurucu İHA' fuardaki yerini aldı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dün kapılarını ziyaretçilerine açan TEKNOFEST, rekor başvuru aldı. Devasa teknoloji fuarında sergilenen uçuşlar deyim yerindeyse nefes kesti. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen dev organizasyon, 26 Eylül'e kadar Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Yurt içi ve dışındaki kullanıcılar için yakın zamanda mühimmatlı test gerçekleştiren sabit kanatlı vurucu insansız hava aracı (İHA) sistemi Alpagu, talep topluyor. Yerli ve milli Alpagu TEKNOFEST'teki yerini aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te TÜBİTAK enstitü ve araştırma merkezlerinin stantlarını ziyaret etti. Peki festivalde bugün neler var?

Giriş Tarihi: 22.09.2021 12:07 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 12:41
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TEKNOFEST’te ikinci gün coşkusu! Halk akın akın geliyor! ’Vurucu İHA’ fuardaki yerini aldı
Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği olan ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST 2021'e ikinci gününde de ziyaretçiler erken saatlerde akın akın gelmeye başladı.
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TEKNOFEST’te ikinci gün coşkusu! Halk akın akın geliyor! ’Vurucu İHA’ fuardaki yerini aldı
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçakları sabah saatlerinde ziyaretçilere açıldı. Alana gelen öğrenciler uçakları ilgiyle inceledi. Dün ise öğlen saatlerine kadar alana 40 bin kişinin giriş yaptığı öğrenildi.
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TEKNOFEST’te ikinci gün coşkusu! Halk akın akın geliyor! ’Vurucu İHA’ fuardaki yerini aldı

FESTİVALDE BUGÜN NELER VAR?
Festivalin ikinci gününde; dikey rüzgar tüneli, planetaryum, hava araçları sergisi, kara araçlar sergisi düzenleniyor. Eğitici atölyeler bölümünde ise Bilim Merkezi Atölyeleri, Bilim Türkiye Atölyeleri, Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi miniklere açık olacak.

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TEKNOFEST’te ikinci gün coşkusu! Halk akın akın geliyor! ’Vurucu İHA’ fuardaki yerini aldı

20'den fazla teknoloji yarışması ve sergiler de açık olacak. Gösteri uçuşlarında ise Solo Türk yine nefesleri kesti. Jandarma Çelik Kanatlar ve Türk Yıldızları semalarda hünerlerini sergileyecekler. Sivil uçuşlar bölümünde ise öğrenciler ilk uçuş deneyimini yaşayacaklar.

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TEKNOFEST’te ikinci gün coşkusu! Halk akın akın geliyor! ’Vurucu İHA’ fuardaki yerini aldı

SABİT KANATLI VURUCU İHA ALPAGU TALEP TOPLUYOR
Yurt içi ve dışındaki kullanıcılar için yakın zamanda mühimmatlı test gerçekleştiren sabit kanatlı vurucu insansız hava aracı (İHA) sistemi Alpagu, talep topluyor.