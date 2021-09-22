TEKNOFEST'te ikinci gün coşkusu! Halk akın akın geliyor! 'Vurucu İHA' fuardaki yerini aldı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dün kapılarını ziyaretçilerine açan TEKNOFEST, rekor başvuru aldı. Devasa teknoloji fuarında sergilenen uçuşlar deyim yerindeyse nefes kesti. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen dev organizasyon, 26 Eylül'e kadar Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Yurt içi ve dışındaki kullanıcılar için yakın zamanda mühimmatlı test gerçekleştiren sabit kanatlı vurucu insansız hava aracı (İHA) sistemi Alpagu, talep topluyor. Yerli ve milli Alpagu TEKNOFEST'teki yerini aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te TÜBİTAK enstitü ve araştırma merkezlerinin stantlarını ziyaret etti. Peki festivalde bugün neler var?