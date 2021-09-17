AYM’den FETÖ ile mücadelede infial yaratacak karar

7 AY SONRA "İŞKENCE GÖRDÜM" DEDİ

Ahmet Aşık tutuklandıktan 7 ay sonra avukatına kendisinin Emniyet'te tecavüze uğradığına dair iddiaları içeren mektup yazdı. Açılan soruşturmada, Aşık'ın Emniyet Müdürlüğü TEM Şubede Avukatı huzurunda ifade verdiği, tutuklanmadan önce yapılan Genel Adli Muayene Raporunda ise herhangi bir darp-cebir izine rastlanmadığı tespit edildi. Tutuklama sürecinde avukatına, savcılığa ve Sulh Ceza Hakimliğinde ve doktor kontrolünde işkence gördüğüne dair beyanda bulunmayan Aşık'ın kaldığı koğuştaki FETÖ üyelerinin ifadeleri de ortaya çıktı.



"İŞKENCE GÖRDÜK DEMEMİZ İÇİN TALİMAT VERDİLER"

FETÖ/PDY soruşturması nedeniyle Aşık ile aynı koğuşta tutuklu bulunan A.K. '20 Eylül 2016'da tutuklanarak Afyonkarahisar Cezaevine teslim edildim. Orada aynı dosya kapsamında tutuklu bulunan Adem Yolcu ve Ahmet Aşık başta olmak üzere bir çok şüpheli ile aynı koğuşa yerleştirildik. Tutuklu kaldığım yaklaşık 3 ay boyunca koğuşta soruşturmaya yönelik birçok konuşma yapılıyor. Adem Yolcu tutuklu olan bir çok eski askeri personel ile koğuş içerisinde bizlerden ayrı olarak görüşüyor. Adem'in koğuş içerisinde diğer tutuklulara Emniyette baskı altında ifade verdiklerini, Emniyet Müdürlüğünde kendilerine işkence yapıldığını, ilk mahkemede ifadelerini değiştirmelerini, avukatlarına bu konular ile ilgili şikayet dilekçesi vermelerini söylediğini duydum. Bu şahıs benim yanıma da birkaç kez geldi. Bana emniyette verdiğim ifademi sorarak eğer ifadem de herşeyi anlattıysam ilk duruşmada bunları inkar etmemi, baskı ve işkence ile bu ifademi verdiğimi söylememi, güzel günlerin bizleri beklediğini, hatta eğer ifademi değiştirmezsem bu davadan çok ağır cezalar alacağımı söylemişti" dedi.