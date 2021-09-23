Zafer Kurugöl tutuklandı mı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl gözaltına alındı mı?
Zafer Kurugöl tutuklandı mı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl tutuklansın talebi sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir televizyon programında, izinsiz bir şekilde bebeklere Kovid aşısı yapıldığını iddia eden Kurugöl’ün iddiaları gündeme oturdu. Sosyal medyada Kurugöl hakkına sert eleştiriler yapılırken konuyla ilgili yeni açıklamalar yapıldı. Peki; Zafer Kurugöl tutuklandı mı?
Zafer Kurugöl tutuklandı mı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl gözaltına alındı mı? Kovid-19 aşısının bebeklere "yanlışlıkla" vurulduğunu açıklayan Zafer Kurugöl'ün demeçleri sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Kurugöl'ün açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu ve tutuklanması yönünde oluşturan hashtag ilk sıralara oturdu. Peki; Zafer Kurugöl tutuklandı mı?
ZAFER KURUGÖL TUTUKLANDI MI?
Zafer Kurugöl ile ilgili herhangi bir adli işlem yapılmış değil. Konuyla ilgili açıklama gelirse haberimizden öğrenebilirsiniz.
ZAFER KURUGÖL NE DEDİ?
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, yanlışlıkla 6 aylık veya 1 aylık bebeklere Kovid aşısı yapıldığını iddia etti. Kurugöl, bunun bebeklerde hiçbir yan etkiye neden olmadığını ve sonuçların ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını söyledi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği ülkemizde son olarak 12 yaş üstüne velisinin izni ile aşı onayı verilmişti. Çocuklarda vaka sayısının artması nedeniyle NTV'ye açıklamalar yapan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, çok tartışılacak ifadeler kullandı.
6 AYLIK BEBEKLERE "YANLIŞLIKLA" KORONA AŞISI YAPILDI
Yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya Hepatit B gibi aşılar yerine Kovid aşısı yapıldığını belirten Kurugöl, bu durumun onlara hiçbir yan etkisi olmadığını hatta antikor sağladığını ifade etti. Bu konudaki sonuçların ise yakında ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını da ekledi.
"SONUÇLAR ÜNLÜ BİR TIP DERGİSİNDE YAYINLANACAK"
Konuyla ilgili açıklamalarında Kurugöl şunları söyledi:
"Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela sağlık ocaklarında yanlışlıkla Hepatit B ve kızamık gibi başka bir aşıyla karıştırabiliyorlar. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla da karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde ve son derece de iyi antikor oldu. 6 aylık veya 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları yayınlayacağız zaten. Ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacak. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Faiz kararı sonrası Dolar, Euro, Sterlin ne kadar oldu? 23 Eylül döviz kurları nasıl etkilendi?
- Zafer Kurugöl tutuklandı mı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl gözaltına alındı mı?
- Geri ödemesiz toplam 2.400 TL veriliyor! Öğrencilerin ayaklarını yerden kesecek gelişme! Bu tarihlere dikkat!
- Üniversiteler kapanacak mı? 2021 - 2022 üniversiteler uzaktan mı yüz yüze mi olacak?
- POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları bugün açıklanır mı?
- Bebeklere korona aşısı mı yapıldı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl bebeklere aşı yapıldı iddiası gerçek mi?
- 2021 YKS ek tercih sonucu ne zaman açıklanır? YKS 1. ek tercih sonuçları açıklandı mı?
- 23 Eylül faiz kararı ne oldu? TCMB faiz oranı düştü mü? Merkez Bankası faiz kararı açıklaması!
- KYK 2. yurt yedek sonuçları açıklandı mı? KYK 2. yurt yedek sonucu nasıl öğrenilir?
- Prof. Dr. Zafer Kurugöl kim? Ege Üniversitesi Zafer Kurugöl kimdir, kaç yaşında, biyografisi nasıl?
- FED faiz kararı sonrasında dolar ne kadar, kaç TL oldu? Altın ve Euro yükselecek mi? Yatırımcının gözü orada...
- ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ALES sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır?