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Rusya'da Ka-27 tipi helikopter düştü

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Giriş Tarihi: 23.09.2021 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021
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Rusya’da Ka-27 tipi helikopter düştü

Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) ait içinde en az 3 kişinin bulunduğu Ka-27 tipi helikopterle Kamçatka Yarımadası'nda eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğü bildirildi.

Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası'nda bulunan Ostraya Dağı üzerinde uçuş yapan Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) ait Ka-27 tipi helikopterle irtibatın kesildiği bildirildi.

Helikopterde en az 3 kişinin bulunduğunu ifade edilirken, FSB kaynakları helikopterin düştüğünü açıkladı.

Helikopter enkazının bulunması için günün ilk ışıkları çalışma başlatılacağı duyurulurken, helikopterin bulunması için Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait hava araçları ve kara personelinin görevlendirildiği öğrenildi.

1970'li yıllarda Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen Ka-27 tipi helikopterler deniz unsurlarının tespiti için kullanılıyordu.

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