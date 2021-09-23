İsrail'den flaş iddia! "Rusya Suriye konusunda ABD ve İsrail ile..."
İsrail basınında yer alan habere göre; Rusya yönetiminin Suriye konusunda İsrail ve ABD'yle üçlü üst düzey bir görüşme yapmak istediği bildirildi. Öte yandan görüşmeye dair İsrail'in İran planı da deşifre oldu. İşte dünya haberinin ayrıntıları...
Walla News'te yer alan haberde, Rusya'nın, İsrail'den ABD'yi Suriye konusunda üst düzey üçlü görüşmeleri kabul etmeye teşvik etmesini istediği belirtildi.
İKİLİ GÖRÜŞMELERDE GÜNDEME GELDİ
Adları açıklanmayan iki üst düzey İsrailli yetkiliye dayandırılan haberde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 9 Eylül'de Moskova'da ağırladığı İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile yaptığı görüşmede konuyu gündeme getirdiği ifade edildi.
İSRAİL'DEN DESTEK MESAJI
Haberde İsrailli yetkililerin, Suriye konusunda ABD-Rusya ve İsrail arasında yapılacak üçlü zirveyi desteklediklerini dile getirdiği aktarıldı.
İSRAİL'İN İRAN PLANI
Haberde ayrıca, İsrail'in ana hedefinin İran'ı Suriye'den çıkarmak olduğuna, bunun da ancak Rusya-ABD iş birliği ile mümkün olabileceğine işaret edildi.
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