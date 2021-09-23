23 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA HABERLERİ | ABD'deki Fort George G. Meade askeri üssünde saldırı! Çok sayıda yaralı var...

SON DAKİKA HABERLERİ | ABD'deki Fort George G. Meade askeri üssünde saldırı! Çok sayıda yaralı var...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.09.2021 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021
ABONE OL
SON DAKİKA HABERLERİ | ABD’deki Fort George G. Meade askeri üssünde saldırı! Çok sayıda yaralı var...

SON DAKİKA | ABD’nin Maryland eyaletinde yer alan Fort George G. Meade askeri üssünde silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandı.

SON DAKİKA HABERİ: ABD'nin Maryland eyaletinde yer alan yüksek güvenlikli Fort George G. Meade Askeri Üssü'nde silahlı saldırı olduğu bildirildi.

5 YARALI VAR

Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Askeri üssün acil durum operasyon merkezi yöneticisi Jeffrey McClendo yaptığı açıklamada, saldırının yerel saatle 09.46'da yaşandığını ve 5 kişinin yaralandığını ifade ederek, saldırganın yakalandığını aktardı.

McClendo, yaralıların sağlık durumu hakkında ise bilgi paylaşmadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA