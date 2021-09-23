SON DAKİKA HABERLERİ | ABD'deki Fort George G. Meade askeri üssünde saldırı! Çok sayıda yaralı var...
SON DAKİKA | ABD’nin Maryland eyaletinde yer alan Fort George G. Meade askeri üssünde silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandı.
SON DAKİKA HABERİ: ABD'nin Maryland eyaletinde yer alan yüksek güvenlikli Fort George G. Meade Askeri Üssü'nde silahlı saldırı olduğu bildirildi.
5 YARALI VAR
Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Askeri üssün acil durum operasyon merkezi yöneticisi Jeffrey McClendo yaptığı açıklamada, saldırının yerel saatle 09.46'da yaşandığını ve 5 kişinin yaralandığını ifade ederek, saldırganın yakalandığını aktardı.
McClendo, yaralıların sağlık durumu hakkında ise bilgi paylaşmadı.