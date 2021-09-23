SON DAKİKA HABERLERİ | ABD’deki Fort George G. Meade askeri üssünde saldırı! Çok sayıda yaralı var...

SON DAKİKA HABERİ: ABD'nin Maryland eyaletinde yer alan yüksek güvenlikli Fort George G. Meade Askeri Üssü'nde silahlı saldırı olduğu bildirildi.

5 YARALI VAR

Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Askeri üssün acil durum operasyon merkezi yöneticisi Jeffrey McClendo yaptığı açıklamada, saldırının yerel saatle 09.46'da yaşandığını ve 5 kişinin yaralandığını ifade ederek, saldırganın yakalandığını aktardı.

McClendo, yaralıların sağlık durumu hakkında ise bilgi paylaşmadı.