Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan şüpheli suç makinesi çıktı! Annesine ait lüks evi yakmış
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 14 ve 18 Eylül tarihlerinde Sorgun Çamlığında orman yangını çıkarırken, suçüstü yakalanan Semih Kuloğlu’nun ormanlardan önce yalnız yaşadığı annesine ait lüks evi de yaktığı belirlendi. 2016 yılından beri Side Mahallesi'nde ikamet eden Kuloğlu’nun daha önce de evinin bulunduğu sitede dairelerin camlarını kırdığı belirlenirken, araçların lastiklerini kestiği ortaya çıktı.
18 Eylül Cumartesi günü Sorgun Çamlığında 3 ayrı noktada yangın çıkardıktan sonra dördüncü noktayı yakarken orman görevlileri ve jandarma tarafından suçüstü yakalanan, yaralama ve uyuşturucu gibi suçlardan sabıkası olduğu belirlenen 31 yaşındaki Semih Kuloğlu'nun orman yangınlarından önce Side'de 2016 yılından beri ikamet ettiği evini yaktığı bildirildi.
2016 yılından beri Side'de 1134 Sokak'ta bir sitede Almanya'da yaşayan annesine ait dairede ikamet eden Semih Kuloğlu'nun çalışmadığı, annesinin gönderdiği para ile geçimini sağladığı bildirildi.
Side ve çevresinde çok sayıda olaya karışan Kuloğlu'nun ikamet ettiği sitedeki diğer dairelerde yaşayan vatandaşlara huzur vermediği, sürekli olay çıkarıp camlarını kırdığı, son olarak da kendi evini yakıp kaçtığı bildirildi. Kuloğlu'nun ayrıca sitenin önünde ve yolunun üzerinde bulunan araçların lastiklerini de kestiği belirlendi.
TELEFONDA ANNESİNE PARA GÖNDERMEZSE EVİ YAKACAĞINI SÖYLEDİ
Semih Kuloğlu'nun evinin bulunduğu sitede ikamet eden Side esnafından Muzaffer Tekin, Kuloğlu'nun çevresindeki herkese, tanımadığı insanlara bile durup dururken zarar verdiğini belirterek, "Bu şahıs 2016 yılından beri burada, Almanya'da yaşayan annesine ait evde kalıyor. Sanırım Almanya'dan sınır dışı edilmiş. Geldiği günden beri bir işte çalıştığını görmedik. Sitede sürekli sorun çıkarıp herkesin huzurunu kaçırıyor. Özellikle evine misafir gelen dairenin önünden küfürlerle gelen misafiri de rahatsız ediyor. Bazı zamanlar perdeyi kapatıp 15 gün dışarı çıkmadığı oluyordu. Siteye gelen misafirlerin araçlarının lastiğini kesiyordu. Side içerisinde bir çok işyerinin camını kırmak suretiyle zarar verdi. Geçtiğimiz günlerde telefonla Almanca olarak konuşmasına şahit oldum. Annesine, eğer 1-2 gün içerisinde para göndermezse evi yakacağını söyledi. Ve dediğini de yaptı. Eğer zamanında haberimiz olmasa ve itfaiye gelmese tüm evler yanacaktı. Yangının ardından sitenin duvarına tırmanıp kaçarken gördük" dedi.
ARAÇ LASTİKLERİNİ KESTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Yaralama ve uyuşturucu gibi suçlardan sabıkası olduğu belirlenen 31 yaşındaki Semih Kuloğlu'nun, özel bir hastanenin yakınlarında bir esnafın park halindeki aracının lastiğini bıçakla kesme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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