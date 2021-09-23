Manavgat’ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan şüpheli suç makinesi çıktı! Annesine ait lüks evi yakmış

TELEFONDA ANNESİNE PARA GÖNDERMEZSE EVİ YAKACAĞINI SÖYLEDİ

Semih Kuloğlu'nun evinin bulunduğu sitede ikamet eden Side esnafından Muzaffer Tekin, Kuloğlu'nun çevresindeki herkese, tanımadığı insanlara bile durup dururken zarar verdiğini belirterek, "Bu şahıs 2016 yılından beri burada, Almanya'da yaşayan annesine ait evde kalıyor. Sanırım Almanya'dan sınır dışı edilmiş. Geldiği günden beri bir işte çalıştığını görmedik. Sitede sürekli sorun çıkarıp herkesin huzurunu kaçırıyor. Özellikle evine misafir gelen dairenin önünden küfürlerle gelen misafiri de rahatsız ediyor. Bazı zamanlar perdeyi kapatıp 15 gün dışarı çıkmadığı oluyordu. Siteye gelen misafirlerin araçlarının lastiğini kesiyordu. Side içerisinde bir çok işyerinin camını kırmak suretiyle zarar verdi. Geçtiğimiz günlerde telefonla Almanca olarak konuşmasına şahit oldum. Annesine, eğer 1-2 gün içerisinde para göndermezse evi yakacağını söyledi. Ve dediğini de yaptı. Eğer zamanında haberimiz olmasa ve itfaiye gelmese tüm evler yanacaktı. Yangının ardından sitenin duvarına tırmanıp kaçarken gördük" dedi.