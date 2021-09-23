Rus denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçti
Donanmasının Karadeniz filosuna ait 'Stary Oskol' adlı denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Denizaltının geçişine 2 sahil güvenlik botu da eşlik etti.
Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 'Stary Oskol' adlı denizaltı saat 08.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Yaklaşık yarım saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan denizaltının güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü.
Denizaltının geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 sahil güvenlik botu da eşlik etti.
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