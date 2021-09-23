23 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan ABD'den ayrıldı

Başkan Erdoğan ABD'den ayrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2021
ABONE OL
Başkan Erdoğan ABD’den ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'tan "TC-TRK" uçağı ile İstanbul'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda (JFK) Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da İstanbul'a gitti.

Başkan Erdoğandan kritik Libya görüşmesi BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK LİBYA GÖRÜŞMESİ
Başkan Erdoğan Iraklı mevkidaşıyla görüştü BAŞKAN ERDOĞAN IRAKLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, FIFA Başkanı’nı kabul etti BAŞKAN ERDOĞAN, FIFA BAŞKANI'NI KABUL ETTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA