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Son dakika: Başkan Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü

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Giriş Tarihi: 23.09.2021 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.

BM Genel Kurulu 76. Toplantısı için New York'ta bulunan Başkan Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Mohammed Yunis El Menfi ile Türkevi'nde görüştü.

Görüşmede, konuk heyetinin yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu.

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