Başkan Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısı ve Türkevi'nin açılışı için geldiği ABD'nin New York kentinde ikili görüşmelerine devam ediyor.

Başkan Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile geçtiğimiz günlerde New York'ta açılışını gerçekleştirdiği Türkevi'nde görüştü.