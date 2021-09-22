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Başkan Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 22.09.2021 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021
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Başkan Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü. Başkan Erdoğan, Iraklı mevkidaşını Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısı için gittiği New York'ta kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısı ve Türkevi'nin açılışı için geldiği ABD'nin New York kentinde ikili görüşmelerine devam ediyor.

Başkan Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile geçtiğimiz günlerde New York'ta açılışını gerçekleştirdiği Türkevi'nde görüştü.

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