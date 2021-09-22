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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Özer'in PCR teklifi değerlendirilecek! Velilerin gözü çıkacak kararda

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Giriş Tarihi: 22.09.2021 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021
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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Özer’in PCR teklifi değerlendirilecek! Velilerin gözü çıkacak kararda

Son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanıyor. Toplantıda, ağırlıklı gündem okullardaki tedbirler olmak üzere önemli konuları görüşülecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in temaslı öğrenciler ve karantina sınıflarıyla ilgili PCR testi önerisi değerlendirilecek. Eğitim camiası ve velilerin gözü Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararda....

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bilim Kurulu toplantısının gündeminde aşılama, vaka ve vefat sayıları ile son duruma dair değerlendirmeler olacak. Ayrıca öne çıkan başlıklar arasında Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli yürütülen okullarda yüz yüze eğitim süreci de yer alıyor. İşte haberin detayları:

BİLİM KURULU MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER'İN TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRECEK
Bugün toplanacak olan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na bizzat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek.

Toplantıda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in koronavirüs vakası görülen sınıflardaki karantina süreciyle ilgili önerisi de değerlendirecek.

Bakan Özer'in yaptığı öneriye göre temaslı olan öğrencilere velilerinin izniyle 7. günde PCR testi yapılacak.

SONUCU NEGATİF OLANIN YÜZ YÜZE EĞİTİMİ BÖLÜNMEYECEK
Sonucu negatif çıkan öğrenciler 14 günlük filyasyon süresini tamamlamaya gerek kalmadan yüz yüze eğitime dönebilecek.

Bilim Kurulu toplantısının online yapılması beklenirken özellikle eğitim camiasında gözler görüşme sonrasında yapılacak açıklama ve gelecek haberlere çevrildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yüz yüze eğitim açıklaması İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Yüz yüze eğitimde velilere kritik uyarı! YÜZ YÜZE EĞİTİMDE VELİLERE KRİTİK UYARI!
Milli Eğitim Bakanı’ndan yüz yüze eğitim açıklaması MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

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