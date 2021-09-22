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Son dakika: Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.09.2021
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Son dakika: Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Son dakika haberine göre Çanakkale Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 08.00 sıralarında giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 112 metre uzunluğundaki 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Boğaz geçişi sırasında savaş gemisine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botlarıyla eşlik edildi.

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