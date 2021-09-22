CHP'den İzmir'de büyük provokasyon! 'Barınamıyoruz' eylemlerinin arka planında CHP var
CHP'nin bir kez daha provokatif eylemlere giriştiği ortaya çıktı. İzmir'de kayda alınan görüntüde CHP'nin seçim aracıyla bir grup provokatörü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin girişine bıraktığı görüldü. Bu görüntülerle birlikte 'Barınamıyoruz' eyleminin arka planı ortaya çıkmış oldu. Kaydedilen görüntüler büyük tepki çekti.
Ülkemizde yaşanan her türlü provokatif söylemlerin ve manipülasyon girişimlerinin altından çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni skandal.
İzmir'de kaydedilen görüntüde CHP'nin İzmir seçim aracıyla gece yarısı bir grup provokatörü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin girişine bırakıldığı görüldü.
"KAPIYA KADAR MANİPÜLASYON GÖTÜRÜYOR"
AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Başkanı Recep Tayyip Taslak, tepki çeken görüntüleri sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşara "#Barınamıyoruz eyleminin foyası ortaya çıktı.
CHP İzmir seçim aracı Katip Çelebi Üniversitesi önüne provokatör taşıyor. Kapıya kadar manipülasyon götürüyor" dedi.
CHP PROVOKASYON PEŞİNDE KOŞARKEN DEVLET KUCAĞINI AÇTI
CHP'nin her seferinde yakayı ele verdiği çirkin provokasyonlarının aksine devlet her türlü yardımı ve desteği ülkemiz gençlerine sağlıyor.
İzmir Valiliği, kentte kiralık ev ve kalacak yurt bulamadıkları gerekçesiyle 'Barınamıyoruz, sokaktayız' yazılı pankart açarak seslerini duyurmak isteyen üniversite öğrencilerinin durumunu görüştü. Kentte misafirhanesi bulunan kamu kuruluşlarının temsilcileriyle görüşen Vali Yavuz Selim Köşger, 4 bin yatak kapasitesi temin ettiklerini ve 1 ay süreyle geçici olarak öğrencilerin misafirhanelerden faydalanmalarını sağlayacaklarını açıkladı.
AK PARTİ'DEN SKANDAL OLAYA SERT TEPKİ
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi önüne CHP seçim aracıyla provokatör taşınması ve 'Barınamıyoruz' yalanıyla infial uyandırmak istenmesine AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti MKYK üyesi Emre Cemil Ayvalı, A Haber canlı yayınına katılarak "Bu CHP'nin özellikle toplumsal hasssiyet üzerinden, gençlerin duyguları üzerinden yaptığı yalan ve manipülasyon siyasetinin somut bir çıktısı." diyerek tepkisini dile getirdi.
EYLEM YAPAN ÖĞRENCELER YURT TALEBİNDE BİLE BULUNMAMIŞ!
İzmit'te de bir grup öğrenci toplanmış ve yurt fiyatlarının ve ev kiralarının yüksek olmasından şikayetçi olmuştu.
Fakat Kocaeli Valisi Seddar Yavuz eylem yapan gençlerle ilgili olarak sosyal medyada hesabından, "İlimizde yurt kapasitesinin yetersiz olduğu gerekçesi ile eylem yapan gençlerin bir kısmının farklı şehirlerden geldiği ve ilimizle irtibatının olmadığı ayrıca eyleme katılan gençlerin hiçbirinin yurt konusunda talebi olmadığı tespit edilmiştir" diye açıklamada bulundu.
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