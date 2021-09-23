Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile Beyaz Saray’da görüştü

İki ülke ticaret hacminin hedeflenen 100 milyar dolara ulaşması için gerekli mekanizmaların harekete geçirilmesi ve karşılıklı üst düzey ziyaretlerin arttırılması üzerinde duruldu.

AFGANİSTAN MESELESİ



Afganistan'da oluşabilecek yeni insani krizlerin önlenmesi ve ülkeye insani yardımların biran önce ulaşması için uluslararası işbirliğinin elzem olduğu vurgulanan görüşmede, Türkiye ve ABD'nin Afganistan konusunda yakın temasının devam edeceği ifade edildi.

NATO İLİŞKİLERİ



NATO müttefikleri arasındaki dayanışmanın önemine vurgu yapılan görüşmede, müttefikler arasındaki sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiği dile getirildi.

DAĞLIK KARABAĞ ZAFERi



Görüşmede ayrıca, Karabağ zaferi sonrasında Kafkaslar'daki son durum değerlendirildi.

Bölgesel barış ve istikrar için çok yönlü çabaların devam etmesinin önemi vurgulandı.