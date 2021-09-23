Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile Beyaz Saray’da görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Beyaz Saray’da görüştü. Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin altının çizildiği görüşmede, ekonomik işbirliğini arttırmak için atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü.
Beyaz Saray'da yapılan görüşmede, ikili ilişkiler, Covid-19 ve küresel iklim değişikliğinin yanı sıra Afganistan, Suriye, Irak, Libya, Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.
EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ARTIRILMALI
Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin altının çizildiği görüşmede, ekonomik işbirliğini arttırmak için atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
İki ülke ticaret hacminin hedeflenen 100 milyar dolara ulaşması için gerekli mekanizmaların harekete geçirilmesi ve karşılıklı üst düzey ziyaretlerin arttırılması üzerinde duruldu.
AFGANİSTAN MESELESİ
Afganistan'da oluşabilecek yeni insani krizlerin önlenmesi ve ülkeye insani yardımların biran önce ulaşması için uluslararası işbirliğinin elzem olduğu vurgulanan görüşmede, Türkiye ve ABD'nin Afganistan konusunda yakın temasının devam edeceği ifade edildi.
NATO İLİŞKİLERİ
NATO müttefikleri arasındaki dayanışmanın önemine vurgu yapılan görüşmede, müttefikler arasındaki sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiği dile getirildi.
DAĞLIK KARABAĞ ZAFERi
Görüşmede ayrıca, Karabağ zaferi sonrasında Kafkaslar'daki son durum değerlendirildi.
Bölgesel barış ve istikrar için çok yönlü çabaların devam etmesinin önemi vurgulandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK yurt yedek sonuçları sorgula: KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı 2021? KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir?
- Emekliye intibak müjdesi geldi mi? 355 TL intibak zammı olacak mı? SSK, SGK ve Bağ-Kur'lu emekliyi...
- AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak 2021? AÖF harç ücretleri 2021 ne zaman yatırılacak? İşte takvim...
- MSB personel alımı sözlü mülakat ne zaman yapılacak? 2021 MSB personel işçi alımı tarihleri açıklandı mı?
- MPİ bilet sorgulama: 22 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?
- 10 bin 732 lira alabilirsiniz! Emekli olmak isteyenlere görülmemiş destek! Yüzde 25 katkı payı...
- DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? DGS ek tercih, yerleştirme takvimi belli oldu mu?
- On binlerce kişiye iş müjdesi! İŞKUR ilanları ardı ardına sıraladı! 4.000 TL maaşlı en az ilkokul mezunu...
- Sadakatsiz yeni sezon ne zaman, neden başlamadı? Sadakatsiz yeni sezon bu akşam başlayacak mı? 22 Eylül Kanal D....
- 2022 Asgari ücret tahmini ortaya çıktı! Asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olur?
- YKS üniversite ek tercihleri ne zaman bitiyor? YKS 2. ek tercih hangi tarihte yapılacak? 140 puan alanlar...
- Aylık 100, 400, 600 TL burs! VGM burs başvuruları ne zaman? 2021-2022 ilkokul, ortaokul, lise, üniversite...