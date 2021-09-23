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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile Beyaz Saray’da görüştü

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Giriş Tarihi: 23.09.2021 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile Beyaz Saray’da görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Beyaz Saray’da görüştü. Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin altının çizildiği görüşmede, ekonomik işbirliğini arttırmak için atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü.

Beyaz Saray'da yapılan görüşmede, ikili ilişkiler, Covid-19 ve küresel iklim değişikliğinin yanı sıra Afganistan, Suriye, Irak, Libya, Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ARTIRILMALI

Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin altının çizildiği görüşmede, ekonomik işbirliğini arttırmak için atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

İki ülke ticaret hacminin hedeflenen 100 milyar dolara ulaşması için gerekli mekanizmaların harekete geçirilmesi ve karşılıklı üst düzey ziyaretlerin arttırılması üzerinde duruldu.

AFGANİSTAN MESELESİ

Afganistan'da oluşabilecek yeni insani krizlerin önlenmesi ve ülkeye insani yardımların biran önce ulaşması için uluslararası işbirliğinin elzem olduğu vurgulanan görüşmede, Türkiye ve ABD'nin Afganistan konusunda yakın temasının devam edeceği ifade edildi.

NATO İLİŞKİLERİ

NATO müttefikleri arasındaki dayanışmanın önemine vurgu yapılan görüşmede, müttefikler arasındaki sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiği dile getirildi.

DAĞLIK KARABAĞ ZAFERi

Görüşmede ayrıca, Karabağ zaferi sonrasında Kafkaslar'daki son durum değerlendirildi.

Bölgesel barış ve istikrar için çok yönlü çabaların devam etmesinin önemi vurgulandı.

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