Sağlık Bakanlığı son dakika koronavirüs tablosu | 22 Eylül 2021 Kovid-19 vaka rakamları | Türkiye'de aşılamada son durum...
Sağlık Bakanlığı 24 saatlik verileri içeren koronavirüs (Kovd-19) tablosunu duyurdu. Türkiye'de aşılamada son durum ne? Vakalarda artış var mı? Ağır hasta sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten bugün kaç kişi öldü? İşte son dakika dağlık haberinin ayrıntıları...
SON DAKİKA: Türkiye'nin Kovid-19 tablosu Sağlık Bakanlığınca duyuruldu. 24 saatlik vefat, aşılama ve vaka rakamları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...
GÜNÜN VAKA TABLOSU
22 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 28 bin 168 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 242 oldu.
Bir günde toplam 351 bin 655 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 23 bin 96 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.
En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzdesi 68,91 oldu.
1. doz ortalaması yüzde 85,51 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 106 milyon 492 bin 764'e yükseldi.
"AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR"
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 96,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'ni, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir takip etti.
"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA"
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 42,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Bingöl takip etti.
BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye genelinde, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranımız %68,91. Sadece 7 ilde bu oran %75'in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa %42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Covid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım." mesajı verdi.
21 EYLÜL KOVİD-19 TABLOSU
İLLERE GÖRE VAKA SAYILARI
Sağlık Bakanı Koca, 4-10 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 183,48, Ankara'da 282,66, İzmir'de 43,26 oldu.
"Rize 488,15, Bayburt 465,14, Kayseri 462,48, Elazığ 412,95, Trabzon 400,54, Konya 391,15, Aksaray 375,88, Kilis 366,97, Malatya 365,44, Sivas 349,12, Karaman 338,54, Karabük 318,13, Erzincan 313,53, Niğde 306,02, Bingöl 300,96, Gümüşhane 292,16, Erzurum 291,05, Yozgat 290,39, Kastamonu 289,34, Ankara 282,66, Muş 279,73, Bolu 277,63
Nevşehir 275,12, Kütahya 272,59, Kırıkkale 270,18, Eskişehir 263,72, Batman 252,31, Sinop 249,01, Tokat 237,51, Adıyaman 237,01, Gaziantep 235,87, Kırşehir 232,88, Sakarya 225, Şanlıurfa 220,35, Çorum 217,68, Artvin 217,11, Samsun 211,71, Kahramanmaraş 208,96, Bitlis 207,98, Düzce 204,71, Zonguldak 203,65, Bilecik 200,72, Afyon 199,62, Giresun 193,22, Ağrı 191,62, Mardin 190,94, Osmaniye 184,67
İstanbul 183,48, Çankırı 182,41, Kocaeli 181,1, Ordu 176,91, Diyarbakır 174,21, Tunceli 173,77, Bartın 167,86, Hatay 154,7, Amasya 146,05, Kars 136,88, Hakkari 131,19, Iğdır 129,15, Ardahan 122,71, Tekirdağ 114,7, Adana 99,79, Uşak 97,72, Yalova 97,08, Siirt 84,27, Isparta 81,99, Denizli 77,62, Şırnak 75,87, Burdur 75,25, Bursa 74,12, Manisa 70,52, Mersin 69,62, Balıkesir 64,34, Edirne 61,56, Kırklareli 57,5, Van 57,34, Çanakkale 53,73, İzmir 43,26, Antalya 40,46, Muğla 39,47, Aydın 38,6."
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