Sağlık Bakanlığı son dakika koronavirüs tablosu | 22 Eylül 2021 Kovid-19 vaka rakamları | Türkiye’de aşılamada son durum...

"AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR"



Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 96,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'ni, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir takip etti.

"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA"



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 42,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Bingöl takip etti.