SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çevuşoğlu Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü
Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile önemli bir görüşme yaptığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefonda görüşmüştür." bilgisine yer verildi.
Bakanlık, "Sayın bakanımız görüşmede Libya Temsilciler Meclisi'nin 21 Eylül 2021 tarihli oturumunda Milli Birlik Hükümeti'ne verilen güvenoyunun geri çekilmesi yönünde alınan karara karşı Milli Birlik Hükümeti'ne ülkemizin desteğini yinelemiştir." ifadelerine yer verdi.
LİBYA TEMSİLCİLER MECLİSİ'NİN MİLLİ BİRLİK HÜKÜMETİ'NDEN GÜVENOYUNU ÇEKME KARARI HAKKINDA AÇIKLAMA
Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca şu mesaj verildi;
"Libya Temsilciler Meclisi'nin 21 Eylül 2021 tarihinde Tobruk'ta düzenlenen oturumunda, Milli Birlik Hükümeti'ne verilen güvenoyunun geri çekilmesi yönünde alındığı bildirilen kararın, Libya'nın istikrarına ve geçiş sürecine bir katkı sağlamayacağı açıktır.
Seçimlerin öngörüldüğü tarihte düzenlenebilmesi, geçiş sürecinin iyi yönetilebilmesi ve ülkedeki sükunet ortamının korunabilmesi için, Milli Birlik Hükümeti'nin, Yol Haritası'nda da öngörüldüğü gibi, seçimlere kadar tam yetkiyle işbaşında kalması önemlidir.
Mevcut kritik aşamada, Libya'daki tüm tarafların kişisel çıkar mücadelelerini ve kısır meşruiyet tartışmalarını bir kenara bırakıp, sorumluluk bilinciyle Libya'nın önceliklerine odaklanmalarında fayda bulunmaktadır.
BM kolaylaştırıcılığında, Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülen siyasi sürecin başından beri savunucusu olan Türkiye, dost ve kardeş Libya halkı ve meşru Libya yönetimine desteğini sürdürecektir."
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