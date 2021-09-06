Aşısız toplu taşımaya binmek yasak mı? Otobüs, uçak, tren ve seyahat için PCR testi zorunlu mu?

Aşısız toplu taşımaya binmek yasak mı? İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderildi. Bu kapsamda PCR testi zorunluluğunun nereler için geçerli olacağı merak ediliyor. Yayımlanan genelge ile birlikte aşısız girilmeyecek yerler, PCR testi zorunlu olacak yerler bilgisi paylaşıldı. Peki, aşısız toplu taşımaya binmek yasak mı? Otobüs, uçak, tren ve seyahat için PCR testi zorunlu mu? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.09.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 11:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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