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Aşısız toplu taşımaya binmek yasak mı? Otobüs, uçak, tren ve seyahat için PCR testi zorunlu mu?

Aşısız toplu taşımaya binmek yasak mı? İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderildi. Bu kapsamda PCR testi zorunluluğunun nereler için geçerli olacağı merak ediliyor. Yayımlanan genelge ile birlikte aşısız girilmeyecek yerler, PCR testi zorunlu olacak yerler bilgisi paylaşıldı. Peki, aşısız toplu taşımaya binmek yasak mı? Otobüs, uçak, tren ve seyahat için PCR testi zorunlu mu? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 11:07
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Aşısız toplu taşımaya binmek yasak mı? Otobüs, uçak, tren ve seyahat için PCR testi zorunlu mu?

Aşısız toplu taşımaya binmek yasak mı? 6 Eylül itibarıyla aşı olmayanlar ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek. Bu kapsamda PCR testi zorunluluğunun nerelerde geçerli olacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, aşısız toplu taşımaya binmek yasak mı? Otobüs, uçak, tren ve seyahat için PCR testi zorunlu mu? İşte haberin detayları...

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Aşısız toplu taşımaya binmek yasak mı? Otobüs, uçak, tren ve seyahat için PCR testi zorunlu mu?

AŞISIZ TOPLU TAŞIMAYA BİNMEK YASAK MI?

6 Eylül Pazartesi'den itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla yapacağı şehirler arası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testi zorunlu olacak.

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Aşısız toplu taşımaya binmek yasak mı? Otobüs, uçak, tren ve seyahat için PCR testi zorunlu mu?

PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) girmek isteyen ya da şehirler arası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanacak kişiler, aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup olmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğini öğrenebilecek.

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Aşısız toplu taşımaya binmek yasak mı? Otobüs, uçak, tren ve seyahat için PCR testi zorunlu mu?

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU HANGİ YAŞ GRUBU İÇİN GEÇERLİ?

Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirler arası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak.

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Aşısız toplu taşımaya binmek yasak mı? Otobüs, uçak, tren ve seyahat için PCR testi zorunlu mu?

TOPLU TAŞIMADA 'PCR TESTİ ZORUNLULUĞU' 6 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi" sonrasında tedbirler sıkılaştırıldı.

Bu kapsamda, 6 Eylül'den itibaren aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testi bulunacak.