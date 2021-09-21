2021 grip aşısı fiyatı ne kadar oldu? Grip aşısı geldi mi? Grip aşısı nerede yaptırılır?

Milliyet gazetesinin haberinde görüşlerine yer verilen Saydan, grip aşısının Eylül ve Kasım ayında yapılması önerisinde bulunarak, "Grip ciddi bir hastalıktır ve risk grubu içerisinde yer alan bireyler yakalandığında ciddi komplikasyonlar gerçekleşebiliyor. Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği DSÖ tarafından 1 yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir.

Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır" dedi.