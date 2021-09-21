Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Aşı olmak zorunlu mu olacak? Yeni kararlar...

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Aşı olmak zorunlu mu olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Belirli aralıklarla her hafta toplanan Bilim Kurulu'nda aşılama ve yüz yüze eğitimin ele alınması ön görülüyor. En son geçen hafta gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın 22 Eylül ya da 23 Eylül'de yapılacağı tahmin ediliyor. İşte, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Aşı olmak zorunlu mu olacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. En son Bilim Kurulu 15 Eylül Çarşamba günü toplanmıştı. Bu haftaki toplantının da çarşamba ya da perşembe günü yapılması bekleniyor.