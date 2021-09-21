Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Aşı olmak zorunlu mu olacak? Yeni kararlar...
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılacak açıklamalar takip ediliyor. Aşılama uygulamasının etkisini göstermesi sonrasında aşı olmayanlar için uyarılar peş peşe geliyor. İşte, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Aşı olmak zorunlu mu olacak? Yeni kararlar...
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Aşı olmak zorunlu mu olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Belirli aralıklarla her hafta toplanan Bilim Kurulu'nda aşılama ve yüz yüze eğitimin ele alınması ön görülüyor. En son geçen hafta gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın 22 Eylül ya da 23 Eylül'de yapılacağı tahmin ediliyor. İşte, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Aşı olmak zorunlu mu olacak?
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. En son Bilim Kurulu 15 Eylül Çarşamba günü toplanmıştı. Bu haftaki toplantının da çarşamba ya da perşembe günü yapılması bekleniyor.
AŞILAMA ZORUNLU MU OLACAK?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın konuyla ilgili şu bilgileri verdi;
"Toplantılar, gösteriler, eğlence yerlerine giriş için tam aşılı olma zorunluluğu getirilebilir. İtalya yeşil kart uygulamasına geçti. 'Restoranlar, kapalı mekanlar, okullar gibi yerlerde aşı zorunluluğu arayacağım' dedi. Böyle bir uygulama Türkiye'de de kış aylarına doğru olabilir, belki kapalı mekanlar için maske zorunluluğu tekrar gelebilir. 'Kapalı yerlerde eğlence mekanlarında vs. tam aşılı olsanız da maske takmalısınız' denebilir."
BAKAN KOCA DUYURDU: YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50'yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak" mesajını paylaştı.
İşte Bakan Koca'nın mesajı...
18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı %50'yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak.
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