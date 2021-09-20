Timur Bekmansurov kimdir, kaç yaşında, nereli? Rusya saldırısı son dakika Timur Bekmansurov kim?

TİMUR BEKMANSUROV KİMDİR?

Rus basınına göre saldırgan 18 yaşındaki Timur Bekmansurov. Bekmansurov, bu saldırının hayali olduğunu ve 10. sınıftan bu yana para biriktirdiğini belirten bir paylaşımda bulunmuş. Saldırgan ayrıca herhangi bir radikal örgüte üye olmadığını da yazmış.

Öte yandan saldırganın yakalandığı belirtildi.