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Timur Bekmansurov kimdir, kaç yaşında, nereli? Rusya saldırısı son dakika Timur Bekmansurov kim?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.09.2021
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Timur Bekmansurov kimdir, kaç yaşında, nereli? Rusya saldırısı son dakika Timur Bekmansurov kim?

Timur Bekmansurov kimdir, kaç yaşında, nereli? Rusya’da bir üniversiteye silahlı saldırıda bulunan Timur Bekmansurov’un kim olduğu merak ediliyor. Saldırganın bu saldırıyı uzun süredir planladığı iddia edildi. Rus basınına göre; 18 yaşındaki saldırgan, bu saldırıyı uzun süredir yapmak için para biriktirdi.

Timur Bekmansurov kimdir, kaç yaşında, nereli? Rusya'da meydana gelen saldırının ardından saldırıyı kimin yaptığı merak edilmeye başlandı. Rusya saldırısı son dakika gelişmesinin ardından Timur Bekmansurov kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının cevapları araştırılıyor. Yapılan açıklamalara göre; saldırganın 18 yaşında olduğu ve bu saldırı için para biriktirdiği öğrenildi.

TİMUR BEKMANSUROV KİMDİR?

Rus basınına göre saldırgan 18 yaşındaki Timur Bekmansurov. Bekmansurov, bu saldırının hayali olduğunu ve 10. sınıftan bu yana para biriktirdiğini belirten bir paylaşımda bulunmuş. Saldırgan ayrıca herhangi bir radikal örgüte üye olmadığını da yazmış.

Öte yandan saldırganın yakalandığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu. Yaralı sayısının ise 19 olduğu belirtiliyor.

Saldırı sırasında öğrencilerin panik içerisinde pencerelerden atladığı görüldü.

Polis, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyor.

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