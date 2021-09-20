New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj’dan Başkan Erdoğan’a övgü

"BİZİ DE MİLLETİMİZİ DE GURURLANDIRMAKTADIR"

"Amerika'da elde ettiğiniz başarılar en az sizler kadar bizi de milletimizi de gururlandırmaktadır." ifadesini kullanan Erdoğan, Amerika'daki başarılı iş ve bilim insanlarının sayısının daha da artacağına inandığını söyledi.

TEK BİR ŞEY SÖYLEYİP KÜRSÜDEN İNDİ

New York'ta Erdoğan'ın katıldığı programda bir Müslüman kanaat önderi konuşmasında sadece tek bir şey söyleyip kürsüden indi.