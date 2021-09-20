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New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj’dan Başkan Erdoğan’a övgü

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj’dan Başkan Erdoğan’a övgü

Başkan Recep Tayyip ErdoğanTürk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından The Manhattan Center'da düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansında konuştu. Burada elin kanlı terör örgütü FETÖ’ye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan’dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj da Erdoğan'ın sadece 80 milyonluk Türkiye'nin değil, bütün Müslümanların lideri olduğunu ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gerek sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gerekse de bireysel olarak İslam düşmanlığıyla mücadele edildiğini gördüğünü ve bundan da memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sahip olduğunuz bu engin tecrübeyle nefret suçları ve kültürel ırkçılıkla mücadeleye daha fazla katkı vermeniz çok önemlidir. Türkiye olarak biz de uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstleniyoruz." dedi.

"DİNİMİZE VE MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZE YÖNELEN TÜM TEHDİTLERİ…"

İslam İşbirliği Teşkilatı'nda bu yöndeki çabaların başını çektiklerine işaret eden Erdoğan, "Dinimize ve Müslüman kardeşlerimize yönelen tüm tehditleri ortadan kaldırmaya dair her türlü girişimi destekliyoruz.

İslam düşmanlığıyla mücadele konusunun Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm kuruluşların gündeminde tutulması için çaba sarf ediyoruz. Yürüttüğümüz tüm mücadeleye siz Amerikalı Müslüman kardeşlerimizden de güçlü destek ve katkı bekliyoruz." diye konuştu.

"BİZİ DE MİLLETİMİZİ DE GURURLANDIRMAKTADIR"

"Amerika'da elde ettiğiniz başarılar en az sizler kadar bizi de milletimizi de gururlandırmaktadır." ifadesini kullanan Erdoğan, Amerika'daki başarılı iş ve bilim insanlarının sayısının daha da artacağına inandığını söyledi.

TEK BİR ŞEY SÖYLEYİP KÜRSÜDEN İNDİ

New York'ta Erdoğan'ın katıldığı programda bir Müslüman kanaat önderi konuşmasında sadece tek bir şey söyleyip kürsüden indi.

"TÜM MÜSLÜMAN DÜNYASININ LİDERİSİNİZ"

O kişi çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj'dı. Siraj Wahhaj, "83 milyonluk ülkenin liderisiniz. Bu çok büyük bir iş. Ama bence siz tüm Müslüman dünyasının liderisiniz" dedi.

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