20 Eylül 2021, Pazartesi
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Rusya’da üniversitede silahlı saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
Son dakika haberi... Rusya'daki Perm Üniversitesi binasında silahlı saldırı gerçekleştirildiği, yaralıların olduğu bildirdi. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev son durumu aktardı. Kişiyev, “Devlet üniversitesinde kimliği belirlenemeyen bir kişinin eğitim kampüsünde rastgele ateş açmaya başladığı bildirildi. 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı açıklandı.” ifadelerini kullandı.