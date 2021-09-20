Rusya’da üniversitede silahlı saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu

Son dakika haberi... Rusya'daki Perm Üniversitesi binasında silahlı saldırı gerçekleştirildiği, yaralıların olduğu bildirdi. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev son durumu aktardı. Kişiyev, “Devlet üniversitesinde kimliği belirlenemeyen bir kişinin eğitim kampüsünde rastgele ateş açmaya başladığı bildirildi. 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı açıklandı.” ifadelerini kullandı.

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