Vatandaşa küfür eden CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında flaş açıklama! Disipline sevk edildi

Başkan Karaca, vatandaşa ağza alınmayacak ifadelerle hakaret ederken, tehditler yağdırmayı da ihmal etmemişti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ve basketbol gönüllüsü olarak tanınan Serkan Yalnız, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın kendisini tehdit ettiği ve telefonda sinkaflı sözler sarf ettiği iddiasıyla suç duyusunda bulunmuştu.