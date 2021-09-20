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Vatandaşa küfür eden CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında flaş açıklama! Disipline sevk edildi

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Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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Vatandaşa küfür eden CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında flaş açıklama! Disipline sevk edildi

CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca vatandaşa telefonda ağza alınmayacak küfürler etmiş, tehditler savurmuştu. Aradan günler geçti ve CHP kararını verdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, vatandaşa küfürer savuran Karaca'nın disipline sevk edildiğini açıkladı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca vatandaşa küfürler savurup, tehdit etmişti. Karaca ile ilgili kararı CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıkladı. Öztrak, "Fethiye Belediye Başkanı'mız Alim Karaca'yı disipline sevk ettik" dedi.

NE OLMUŞTU?

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, kendisini Facebook'tan eleştiren Serkan Yalnız'ı messenger üzerinden arayıp 12 dakika boyunca küfür etmişti.

CHP'li Başkan'ın vatandaşa küfürler yağdırdığı 12 dakikalık ses kaydının bir kısmı ortaya çıkmıştı.

Başkan Karaca, vatandaşa ağza alınmayacak ifadelerle hakaret ederken, tehditler yağdırmayı da ihmal etmemişti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ve basketbol gönüllüsü olarak tanınan Serkan Yalnız, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın kendisini tehdit ettiği ve telefonda sinkaflı sözler sarf ettiği iddiasıyla suç duyusunda bulunmuştu.

Serkan Yalnız ayrıca, Alim Karaca'nın kendisine yönelik, 'kemiklerini kırdıracağım, çocukları zor tutuyorum' dediğini iddia ederek koruma talebinde bulunmuştu.

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