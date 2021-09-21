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TEKNOFEST bugün başlıyor

A Haber
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Giriş: 21.09.2021 09:42
Her yıl büyük bir ilgi, merak ve heyecanla takip edilen TEKNOFEST, dünyada yine ilklere sahne olacak. Türk mühendislerinin tasarlayıp, ürettiği hem insanlı hem insansız 6 farklı hava aracı aynı anda gösteri yapacak. A Haber'e konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Türkiye artık çıtayı çok daha yukarıya taşıdı. Dünyanın en iyisini biz yaparız diyen bir gençlik geliyor" ifadelerini kullandı.
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