TEKNOFEST bugün başlıyor

Her yıl büyük bir ilgi, merak ve heyecanla takip edilen TEKNOFEST, dünyada yine ilklere sahne olacak. Türk mühendislerinin tasarlayıp, ürettiği hem insanlı hem insansız 6 farklı hava aracı aynı anda gösteri yapacak. A Haber'e konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Türkiye artık çıtayı çok daha yukarıya taşıdı. Dünyanın en iyisini biz yaparız diyen bir gençlik geliyor" ifadelerini kullandı.

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