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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan CHP'li Çeviköz'e Mavi Vatan tepkisi

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Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan CHP’li Çeviköz’e Mavi Vatan tepkisi

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'da açıklamalarda bulunuyor. Oktay, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Ünal Çeviköz'e 'Mavi Vatan' tepkisi gösterdi. Oktay yaptığı açıklamada, "Bu anlayış ancak cehalet ve ihanetin yansıması olabilir." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ersan Saner, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkent Ankara'da CHP'li Çeviköz'e 'Mavi Vatan' tepkisi gösterdi.

Oktay açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

Mavi Vatan'ı savunmak milli bir duruş gerektirir, CHP'de bu milli duruş var mıdır, onu bilemeyiz onu kendileri sorgulasın. Ülkemizin deniz yetki alanını sadece karasularıyla sınırlandırmaya çalışan anlayış, ancak ve ancak bir cehalet ya da ihanetin yansıması olabilir.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'den Mavi Vatan'la ilgili skandal açıklamalar geldi. Çeviköz, Mavi Vatan hususunda Yunan ile aynı dili kullanarak, ''Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız." ifadelerini kullandı.

CHP'li Ünal Çeviköz'den Mavi Vatan hususunda skandal sözler geldi.

Çeviköz, yaptığı açıklamada Türkiye'nin devletler hukuku tarafından tanınan, üzerinde egemenlik hakkı kullanabileceği deniz yetki alanları anlamına gelen 'Mavi Vatan' kavramını hedef aldı.

'SALDIRGAN VE YAYILMACI BİR ALGI YARATIRSINIZ'

"Mavi Vatan'ın tarifine baktığınız bu aslında zaman egemenlik haklarının ötesinde alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir kavram." ifadesini kullanan Çeviköz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız."

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