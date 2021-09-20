Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan salgının seyrine ilişkin güzel haber: Sarı risk kategorisinde sadece 10 il kaldı

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 41 MİLYON 902 BİN 917 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 52 milyon 672 bin 498 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 42 milyon 24 bin 517 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 808 bin 485 kişiye aşı yapıldı.