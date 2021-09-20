Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan salgının seyrine ilişkin güzel haber: Sarı risk kategorisinde sadece 10 il kaldı
Son 1,5 yıldır dünya genelinde 225 milyondan fazla kişiyi etkileyen ve 4 milyon 650 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sonu yaklaşıyor mu? Birçok etkin ve güvenilir aşının uygulanmaya başlamasıyla birlikte tünelin ucunda ışık göründü. Ülkemizde ise toplam uygulanan aşı doz miktarı ise 105 milyonu geçti. Bu rakamlar ülkemizi toplum bağışıklığına bir adım daha yaklaştırırken, güzel gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Koca yaptığı paylaşımında; "KOVİD-19'A karşı tek renk Türkiye! Sarı risk kategorisinde 10 ilimiz kaldı. İlk doz aşı oranlarımızı yükseltip, 81 il, bütün ülke, Mavide buluşalım" dedi.
Koronavirüsle mücadelede çok önemli yol kat edilen şu günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da sevindiren bir paylaşım geldi.
"10 İLİMİZ KALDI"
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "KOVİD-19'A karşı tek renk Türkiye! Sarı risk kategorisinde 10 ilimiz kaldı. İlk doz aşı oranlarımızı yükseltip, 81 il, bütün ülke, Mavide buluşalım. Mavi, toplum bağışıklığı için ilk doz hazırlığının büyük oranda tamamlanması demek!" ifadelerini kullandı.
BİTLİS MAVİ KATEGORİDE
Bakan Koca, başka bir tweetinde ise "Bitlis, ilk doz aşı oranını bugün %75'in üzerine çıkararak, Türkiye Kovid-19 Risk Haritasında Mavi oldu. 81 ilimizden 10'u halen Sarı. İlk doz oranındaki başarıyı tamamlamak için harekete geçelim" paylaşımını yaptı.
SARI KATEGORİDEKİ İLLER
Günlük Kovid-19 Tablosu'na göre; Diyarbakır, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Elazığ, Bingöl, Muş, Gümüşhane ve Bayburt sarı kategorideki iller oldu.
1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84.86 OLDU
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 84.86 oldu . 2. doz ortalaması yüzde 67.70 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 105milyon 110 bin 950'ye yükseldi.
2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 41 MİLYON 902 BİN 917 OLDU
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 52 milyon 672 bin 498 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 42 milyon 24 bin 517 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 808 bin 485 kişiye aşı yapıldı.
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