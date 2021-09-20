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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Şu an herhangi bir ittifakta yer almıyoruz! Cumhurbaşkanımız ile görüşme arzusundayım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2021
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Şu an herhangi bir ittifakta yer almıyoruz! Cumhurbaşkanımız ile görüşme arzusundayım

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptığı açıklamada şu an için herhangi bir ittifak içinde yer almadıklarını ve böyle bir şeyin söz konusun olmadığını ifade etti. Karamollaoğlu ayrıca "Cumhurbaşkanımız ile görüşme arzusundayım" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin kongresini gerçekleştirmek üzere Samsun'a geldi. Canik Kültür Merkezi'nde yapılacak kongre öncesi partililer ile bir araya gelen Karamollaoğlu, açıklamalarda bulundu.

YENİ BİR HAMLE DÖNEMİNE GİRİYORUZ

Şu anda bir ittifakın içinde yer almadıklarını ve parti liderleri ile görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Karamollaoğlu, "Kongre için Samsun'dayız. Kongreleri tamamlamak, bir manada da seçim için hazırlık anlamına geliyor. Seçimlere de 1,5 sene gibi bir süre kaldı en fazla. Seçimlerin 1 sene sonra yapılacağını tahmin ediyorum. Allah hayırlı etsin. Uzun zamandır yapılan çalışmalar neticesinde yeni bir hamle dönemine giriyoruz."

"İTTİFAKLAR SEÇİM ZAMANI ORTAYA ÇIKAR"

"Arkadaşlarımızın da bir bütün olarak gayret içerisinde olduklarını da gördük. 'Millet İttifakı'ndasınız, değilsiniz' sözleri ayrı. İttifaklar seçime girileceği zaman ortaya çıkar. Geçmişte doğrudur biz ittifakın içinde bulunduk ama mesela mahalli seçimlere giderken her seçim bölgesinde seçime Saadet Partisi olarak girdik. Bundan sonra da nerede bulunacağız bir beyanda bulunmadık. Bundan dolayı da seçim sathı mahallinin dışında 'falancı ittifaktayız' gibi bir yaklaşım biraz zorlama sayılabilir."

"ŞU AN İÇİN BİR İTTİFAK SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Elbette partilerle dirsek temasımız oluyor. Görüşmelerimiz oluyor. Bu görüşmeler de seçime giderken son kademede somutlaşacak. Ama önceden seçim sathı mahallinin dışında bugünkü sisteme göre zaten 'bir ittifakın içindeyiz' demek, biz biraz seçimde birbirimize yakın bir politika izleyeceğiz manasına gelir. Yoksa şu anda ittifak diye bir şey söz konusu değil hiçbir parti için" ifadelerini kullandı."

ERDOĞAN İLE DE GÖRÜŞMEYİ ARZULUYORUM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşme arzusunda olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, şunları söyledi:
"Tüm parti liderleri ile görüşmeyi arzu ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da buna dahil. Ama görüşür müyüz, görüşmez miyiz bakalım. Önümüzdeki günlerde diğer parti liderleri ile bir görüşmede bulunacağım. Sayın Davutoğlu ile geçen hafta içinde görüştük. Aynı şekilde diğer parti liderleri ile de görüşmeyi arzu ediyorum. Genel gidişatla ilgili fikir alışverişinde bulunma arzundayız."

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