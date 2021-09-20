Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Şu an herhangi bir ittifakta yer almıyoruz! Cumhurbaşkanımız ile görüşme arzusundayım

"İTTİFAKLAR SEÇİM ZAMANI ORTAYA ÇIKAR"

"Arkadaşlarımızın da bir bütün olarak gayret içerisinde olduklarını da gördük. 'Millet İttifakı'ndasınız, değilsiniz' sözleri ayrı. İttifaklar seçime girileceği zaman ortaya çıkar. Geçmişte doğrudur biz ittifakın içinde bulunduk ama mesela mahalli seçimlere giderken her seçim bölgesinde seçime Saadet Partisi olarak girdik. Bundan sonra da nerede bulunacağız bir beyanda bulunmadık. Bundan dolayı da seçim sathı mahallinin dışında 'falancı ittifaktayız' gibi bir yaklaşım biraz zorlama sayılabilir."