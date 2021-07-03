Millet İttifakı'nda Necmettin Erbakan tartışmaları sürüyor: İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın sözleri ardından Saadet Partisi ile yeni gerilim

ERBAKAN BOŞ TARLALARA TEMEL ATTI

Kaçak çiftliğiyle ve korumalarının gazeteciyi dövmesiyle gündemde olan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kanal İstanbul'u eleştirdiği konuşmasında proje kapsamında temeli atılan ilk köprünün eski bir proje olduğunu savunarak, "Hafta sonu Kanal İstanbul projesinin temelini atıyoruz diye Kuzey Marmara Otoyolu'yla ilgili eski bir projenin köprü temelini attılar. Erbakan çok temel atardı. İş bir ara o kadar ilerledi ki boş tarlaya temeller attılar. Aradan 40 sene geçmiş, aynı hadiselerin devamı bizi üzüyor" ifadelerini kullanmıştı.

SAADER PARTİSİ'NDEN SERT TEPKİ: ERBAKAN'IN ESERLERİ ASLA UNUTULMAYACAK

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Millî Görüş Hareketi Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a yönelik kullandığı ifadelere sert tepki gösterdi.

Erbakan Hoca'nın kimsenin hayal edemediği meseleleri devletin ve milletin gündemine soktuğunu belirten Arıkan, "Erbakan Hoca'nın ağır sanayi idealleri birtakım mihrakları öylesine rahatsız etmiştir ki; mesnetsiz iddialar ile partileri kapatılmış, siyasi yasaklar ile karşı karşıya kalmıştır. Buna rağmen yılmamış, Saadet Partisi genel başkanı olarak icra ettiği son vazifesinde dahi üreten bir Türkiye için gayret göstermiştir. Onun bu gayreti neticesindedir ki; 1970-1980 yılları arasında hükümet ortağı olma fırsatı bulduğu süre zarfı içerisinde 200 kadar temel atmış bunlardan 70 fabrika üretime geçmeyi başarmıştır. Bu rakamlar o dönem şartları açısından birilerinin hayal dahi edemeyeceği icraatların Erbakan Hoca tarafından gerçekleştirildiğini göstermektedir. Türkkan'ın bu dünyada bir gün belki hatırlanmayacak ama istihzada bulunduğu Erbakan Hoca'nın eserleri bu millete hizmet etmeye devam edecek ve asla unutulmayacak" ifadelerini kullandı.

SAADET PARTİSİ RESMİ YAYIN ORGANI MİLLİ GAZETE'DEN DE TEPKİ GELDİ

Skandal ifadeleri sonrası Saadet Partisi resmi yayın organı Milli Gazete'den İYİ Partili Türkkan'a tepki geldi. Gazetede konuyla ilgili yapılan habere "Üzgünüm yetmez özür bekliyoruz" manşeti atıldı.