OGM TEKNOFEST’E çıkarma yapacak! Katılımcılara büyük sürpriz

OGM'nin gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinin anlık takip edildiğini, raporlandığını ve denetlendiğini gösteren yerli yazılıma sahip Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) de ana ekran ve mobil uygulamaları üzerinden sergilenecek. Ayrıca bu yıl geliştirilen, depremlerin ormanlara etkilerini simüle eden "deprem simülasyonu" ve rüzgarların ormanlar üzerinde etkisini simüle eden "rüzgar simülasyonu" ilk defa görücüye çıkacak.