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OGM TEKNOFEST'E çıkarma yapacak! Katılımcılara büyük sürpriz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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OGM TEKNOFEST’E çıkarma yapacak! Katılımcılara büyük sürpriz

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne ilk kez katılacak. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 21-26 Eylül'de düzenlenecek olan TEKNOFEST büyük heyecana sahip olacak.

OGM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan ve İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 21-26 Eylül'de düzenlenecek olan TEKNOFEST'te ilk kez OGM de yer alacak.

Özellikle orman yangınlarının önlenmesi ve erken müdahale edilmesi konusunda yerli ve yabancı en güncel teknolojileri kullanan OGM, etkinlik alanında yer alacak standında TEKNOFEST ziyaretçilerini ağırlayacak.

Orman yangınları için kullanılan yerli üretim insansız hava aracı Bayraktar'ı sergileyecek olan OGM, ayrıca komuta helikopterleri (Bell-429), arazözler, su tankerleri, insansız kuleler, karar destek sistemi, araç takip sistemi (Arvento), Yangın-Cell gibi teknolojileri meraklılarıyla buluşturacak.

İHA GÖRÜNTÜLERİ CANLI İZLETİLECEK
Festivale katılanlara İHA'lardan ve kule kameralarından gelen görüntülerin nasıl takip edildiği, araçların yangın mahalline nasıl sevk edildiği ve koordinasyonun nasıl sağlandığı canlı izletilecek.

OGM'nin gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinin anlık takip edildiğini, raporlandığını ve denetlendiğini gösteren yerli yazılıma sahip Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) de ana ekran ve mobil uygulamaları üzerinden sergilenecek. Ayrıca bu yıl geliştirilen, depremlerin ormanlara etkilerini simüle eden "deprem simülasyonu" ve rüzgarların ormanlar üzerinde etkisini simüle eden "rüzgar simülasyonu" ilk defa görücüye çıkacak.

BAYRAKTAR DİHA TEKNOFEST'TE İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
BAYKAR Savunma son paylaşımıyla sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Atatürk Havalimanı'nda yarın başlayacak TEKNOFEST'te ilk kez DİHA görücüye çıkıyor.

Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar DİHA'nın katılımcılarla buluşacağını duyuran BAYKAR'ın paylaşımı ise kısa sürede büyük beğeni topladı.

Yeni DİHA'nın TCG Anadolu Amfibi Çıkarma gemisi üzerinde konuşlandırılması planlanıyor.

"ATATÜRK HAVALİMANI'NDA BULUŞALIM"
BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı #BayraktarDİHA ilk kez #TEKNOFEST2021'de Baykar standında sizlerle buluşacak. Geleceğe tanıklık etmek istiyorsan, yarın Atatürk Havalimanı'nda buluşalım!

Bayraktar DİHA, keşif ve istihbarat görevlerinde faaliyetler yürütebilecek, Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak geliştiriliyor.

Araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilecek. Elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunacak.

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