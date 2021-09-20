Ampute Futbol Milli Takımı İstanbul’a geldi

Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı taşıyan uçak, İstanbul'a geldi. Ampute Futbol Milli Takımı'mız dün oynana finalde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyon oldu.

Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı taşıyan uçak, İstanbul'a geldi.