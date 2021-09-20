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Ampute Futbol Milli Takımı İstanbul'a geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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Ampute Futbol Milli Takımı İstanbul’a geldi

Finalde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı İstanbul'a geldi. Türkye'nin gurur duyduğu milliler büyük bir coşkuyla karşılandı.

Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı taşıyan uçak, İstanbul'a geldi. Ampute Futbol Milli Takımı'mız dün oynana finalde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyon oldu.

Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı taşıyan uçak, İstanbul'a geldi.

MİLLİ TAKIM KUPASINI ALDI

Avrupa şampiyonluğuna üst üste ikinci kez uzanan Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını düzenlenen törenle aldı. Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen şampiyonada finalde İspanya'yı 6-0 yenen milliler, kupasına kavuştu.

Kaptan Bülent Çetin'e kupayı, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk takdim etti. Kupa sevincini saha ortasında yaşayan milliler, galibiyet pozu verdi.

ÖMER GÜLERYÜZ'E İKİ ÖDÜL

Milli takımın yıldızı Ömer Güleryüz, turnuvayı hem "gol kralı" hem de "en değerli oyuncu" unvanıyla tamamladı.

Turnuvayı 11 golle tamamlayan Ömer, düzenlenen törende ödüllerini aldıktan sonra sevincini asker selamı vererek yaşadı.

OSMAN ÇAKMAK'TAN ÖNEMLİ BAŞARI

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Avrupa şampiyonluğu sevincini oyunculuktan sonra teknik direktör olarak da yaşayarak tarihe geçti.

2017'de İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda milli takıma şampiyonluğu getiren golü atan Osman Çakmak, bu sevinci futbolcu olarak yaşamıştı. Çakmak, 4 yıl sonra bu sefer teknik direktör olarak ay-yıldızlıları Avrupa şampiyonluğuna taşımayı başardı.

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