OGM kura çekimi tamamlandı! Sonuçlar il il açıklandı! İşte 2021 OGM işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı
OGM işçi alımı kura sonuçları, günün en çok aranılanları arasına yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü'ne yapılacak daimi ve mevsimlik işçi alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura çekimine çevrilmişti. Kura çekimi işlemleri 4 Temmuz'da sona erdi. Şimdi ise gözler kura sonuçlarına çevrildi. Kura sonuçları hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, OGM işçi alımı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte haberin detayları...
OGM işçi alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Orman Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere toplam 2.083 işçi alımı yapılacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından, kura çekimi 29 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında alındı. Kura çekiminin sona ermesi ile birlikte adaylar sonuçları araştırmaya başladı. Peki, OGM işçi alımı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...
OGM KURA SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının dört katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlendi. OGM kura sonuçları ilgili Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden ilan ediliyor. İşte 2021 il il OGM kura sonuçları sorgulama sayfaları:
Kura çekimi 4 Temmuz'da sona erecek. Başvuru yaptığınız il bölge müdürlüğünün linkine tıklayarak kura sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz.
SINAV AŞAMALARI NASIL OLACAK?
Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
Kura yeri ve tarihi ilanda ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.
İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
GEÇİCİ İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI
Bakan Pakdemirli, açıklamasının devamında, "Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır. Hayırlı olsun." dedi.
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- OGM kura çekimi tamamlandı! Sonuçlar il il açıklandı! İşte 2021 OGM işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı
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