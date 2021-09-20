Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Tarafsız yargıyı yıpratma kampanyasını kabul etmeyiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Gül, toplantıdaki açıklamasında, "Hepimizin ortak vicdanına hitap eden olayların soruşturma veya davalarını, tarafsız yargıyı yıpratma kampanyasına dönüştürme girişimlerini kabul etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül, "Yargıyı yargıya bırakacak bir hukuk kültürünü medyasıyla, siyasetiyle, akademi ve sivil toplum kuruluşlarıyla hep beraber oluşturmamız gerekiyor" diye konuştu.