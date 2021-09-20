20 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Tarafsız yargıyı yıpratma kampanyasını kabul etmeyiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Tarafsız yargıyı yıpratma kampanyasını kabul etmeyiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2021
ABONE OL
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Tarafsız yargıyı yıpratma kampanyasını kabul etmeyiz

Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Tarafsız yargıyı yıpratma kampanyasına dönüştürme girişimlerini kabul etmeyiz" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Gül, toplantıdaki açıklamasında, "Hepimizin ortak vicdanına hitap eden olayların soruşturma veya davalarını, tarafsız yargıyı yıpratma kampanyasına dönüştürme girişimlerini kabul etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül, "Yargıyı yargıya bırakacak bir hukuk kültürünü medyasıyla, siyasetiyle, akademi ve sivil toplum kuruluşlarıyla hep beraber oluşturmamız gerekiyor" diye konuştu.

Bakan Gülden sosyal medya yasası açıklaması BAKAN GÜL'DEN SOSYAL MEDYA YASASI AÇIKLAMASI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA