Çukurları vatandaş doldurdu! CHP’li belediye başkanı Ahmet Sarıkurt’tan şaka gibi açıklama: Allah razı olsun

"BELEDİYE ZAHMET ETMESİN VATANDAŞ KENDİSİ ONARIYOR"

Fotoğrafları değerlendiren mahalle sakinlerinden Osman Kuyu da yol sorununu bir türlü çözüme kavuşturamayan Çorlu Belediyesi'ne seslenerek, "Çorlu Belediyesi bak vatandaş kendi yolunun çukurlarını kendi imkanlarıyla yapıyor. Kum alıyor çimento alıp sizlerin yapacağı işi yapıyor. Eğer Çorlu Belediyesi bu mahalledeki bu sokaktaki çukurları onarmak için sıraya aldıysa zahmet etmesin vatandaş kendi yolunu kendisi onarıyor" dedi.