20 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Çukurları vatandaş doldurdu! CHP'li belediye başkanı Ahmet Sarıkurt'tan şaka gibi açıklama: Allah razı olsun

Çukurları vatandaş doldurdu! CHP'li belediye başkanı Ahmet Sarıkurt'tan şaka gibi açıklama: Allah razı olsun

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2021
ABONE OL
Çukurları vatandaş doldurdu! CHP’li belediye başkanı Ahmet Sarıkurt’tan şaka gibi açıklama: Allah razı olsun

Son dakika haberleri... CHP'li belediyelerin sebep olduğu mağduriyetler kamuoyunun malumu. Vatandaşa hizmet etmek yerine eziyet eden CHP'li belediyelere bir örnek de Tekirdağ Çorlu Belediyesi. Bozulan yollar için belediye kolunu bile kaldırmayınca harekete geçmek zorunda kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla yolları onardı. CHP'li Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'tan söz konusu olaya ilişkin şaka gibi bir açıklama geldi. Sarıkurt, "Gönül isterdi ki vatandaşın müdahalesinden önce biz yapalım ama bizden önce yapmış. Kendisinden Allah razı olsun"  ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bozulan yollardan şikayet eden vatandaşlar, soruna kendilerince bir çözüm geliştirdi. Kendi imkanları ile beton hazırlayan bir kişi yollardaki çukurları kendi çabası ile doldurdu.

Fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

VATANDAŞ ÇÖZÜMÜNÜ KENDİSİ ÜRETTİ
Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi Kömürcü Caddesi'nde ikamet eden Mustafa Güncel adlı bir vatandaş, sokağındaki çukurlardan şikayetçi olunca çözümünü de yine kendisi üretti.

Kendi imkanları kum ve çimento alarak harç yapan vatandaşlar çukurları beton ile doldurarak soruna çözüm buldu. Beton döktüğü yerlere "geçmeyin" yazılı notlar da yazan vatandaşın bu girişimi kısa sürede sosyal medyada çokça paylaşıldı.

"BELEDİYE ZAHMET ETMESİN VATANDAŞ KENDİSİ ONARIYOR"
Fotoğrafları değerlendiren mahalle sakinlerinden Osman Kuyu da yol sorununu bir türlü çözüme kavuşturamayan Çorlu Belediyesi'ne seslenerek, "Çorlu Belediyesi bak vatandaş kendi yolunun çukurlarını kendi imkanlarıyla yapıyor. Kum alıyor çimento alıp sizlerin yapacağı işi yapıyor. Eğer Çorlu Belediyesi bu mahalledeki bu sokaktaki çukurları onarmak için sıraya aldıysa zahmet etmesin vatandaş kendi yolunu kendisi onarıyor" dedi.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANINDAN ŞAKA GİBİ AÇIKLAMA
Yaşanan sorunlara çözüm üretemeyip vasat belediyecelik örneği sergileyen CHP'li Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, çukurları vatandaşların doldurmasına ilişkin "Bu kadar yoğunlukta bazı sorunların yaşanması mümkün, gönül isterdi ki vatandaşın müdahalesinden önce biz yapalım ama bizden önce yapmış. Kendisinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

CHP’li Çeviköz’e Mavi Vatan tepkisi CHP'Lİ ÇEVİKÖZ'E MAVİ VATAN TEPKİSİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA