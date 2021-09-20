Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC’da yan etki görüldü mü? Doktor Ayşin Kılınç Toker açıkladı! "Bin 100 gönüllüde..."

TURKOVAC BİN 100 KİŞİYE UYGULANDI İŞTE SONUÇ...

Doktor Ayşin Kılınç Toker'in açıklamaları şöyle;

"TURKOVAC için faz-3 çalışmamız Kayseri Şehir Hastanesinde devam ediyor. Şu an için 72 gönüllümüze TURKOVAC aşısını faz-3 kapsamında uyguladık. Türkiye genelinde İstanbul, Ankara ve Kayseri'de çalışmalar devam ediyor. 5 merkez şeklinde devam ediyoruz. Burada Erciyes Üniversitesinde de faz-3 gönüllüleri alınmaya devam ediyor.