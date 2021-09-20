Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC’da yan etki görüldü mü? Doktor Ayşin Kılınç Toker açıkladı! "Bin 100 gönüllüde..."
Yerli korona virüs aşısı (Kovid-19) TURKOVAC ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, şu ana kadar TURKOVAC aşısında bir yan etki görüldü mü? Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, yerli aşı TURKOVAC'ın Türkiye genelinde bin 100 gönüllüye uygulandığını bildirdi ve ortaya çıkan sonucu açıkladı. İşte son dakika sağlık haberinin ayrıntıları...
TURKOVAC BİN 100 KİŞİYE UYGULANDI İŞTE SONUÇ...
Doktor Ayşin Kılınç Toker'in açıklamaları şöyle;
"TURKOVAC için faz-3 çalışmamız Kayseri Şehir Hastanesinde devam ediyor. Şu an için 72 gönüllümüze TURKOVAC aşısını faz-3 kapsamında uyguladık. Türkiye genelinde İstanbul, Ankara ve Kayseri'de çalışmalar devam ediyor. 5 merkez şeklinde devam ediyoruz. Burada Erciyes Üniversitesinde de faz-3 gönüllüleri alınmaya devam ediyor.
Şu an için Türkiye genelinde yaklaşık bin 100 gönüllüye TURKOVAC aşılaması kapsamında aşı yapıldı. Bunların takipleri yapılıyor, 2. dozlarını yapılmaya başlayan Ankara ve İstanbul'daki gönüllüler de mevcut.
Herhangi bir yan etki dönüşü olmadı. Lokal aşı yerindeki ağrı dışında ciddi, hayati tehlike oluşturabilecek ya da tıbbi bir tedavi ihtiyacı gerektirecek bir yan etki ile karşılaşmadık.
Şu an için gönüllü alımına e-nabız üzerinden devam ediyoruz. Özellikle 3 şehirde olduğu için belirtmek istiyorum.
TURKOVAC çalışmasına katılmak isteyen gönüllülerimiz devam eden süreçteki takiplerinde tekrar gelebilmek şartı ile farklı illerden merkezimize başvuru yapabilirler, kabul ediyoruz şu an için. Bu şekilde başvurularını yapabilirler."
"YOĞUN BAKIMDA TAKİP ETTİĞİMİZ VAKA SAYISI ÇOK FAZLA"
Kayseri'deki vaka artışına da değinen Toker, "Vaka artışı şu an için Türkiye'de en belirgin şekilde Kayseri'de ve bizim zaten Kayseri Şehir Hastanesinde yatarak tedavi altına aldığımız, yoğun bakımda takip ettiğimiz vaka sayımız çok fazla.
Kayseri'de özellikle akciğer tutulumu ile zatürre tablosu seyreden hastamız çok fazla. Bu noktada iklimin soğuması, kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi nedeni ile vaka sayılarını göz önünde bulundurmadan rehavete kapılmış bir şekilde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmaması nedeni ile vaka sayımız çok yüksek.
Özellikle bu dönemde okulların açılması ve iş hayatının aktif bir şekilde devam etmesinden dolayı maske, mesafe ve temizlik kuralları, kapalı alanların sık sık havalandırılması ve mutlaka aşı takvimine uygun bir şekilde aşılarımızı olmamız gerekiyor.
Çünkü bu kışı ekonomik ve psikolojik açıdan güzel bir şekilde atlatmaya tüm Türkiye'nin ihtiyacı var" diye konuştu.
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