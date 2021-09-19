Yunus Emre Özer kimdir? Youtuber Yunus Emre Özer kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Yunus Emre Özer kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sosyal medyada etkileşim almak uğruna metrobüsün üstüne çıkan ve bu şekilde seyahat eden Yunus Emre Özer'in kim olduğu hakkında sorgulama yapılıyor. Youtube sayfası bulunan Özer daha önce çektiği videolarla da tepkilerle karşılaşmıştı.