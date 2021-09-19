Yunus Emre Özer kimdir? Youtuber Yunus Emre Özer kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Metrobüsün üstüne çıkarak çektiği videoyla gündem olan Youtuber Yunus Emre Özer kimdir? Videoda metrobüsün üstünde seyahat ettiği görülen ve bu nedenle tepki çeken Yunus Emre Özer’in kim olduğu merak ediliyor. Sinyor Taklacı adlı kanalında videolarını paylaşan Yunus Emre Özer, en son videosunda Okmeydanı Hastane metrobüs durağına geldi ve durağın üzerine tırmanıp saklandı. Özer daha önce çektiği videolar nedeniyle gözaltına alınmıştı.
Yunus Emre Özer kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sosyal medyada etkileşim almak uğruna metrobüsün üstüne çıkan ve bu şekilde seyahat eden Yunus Emre Özer'in kim olduğu hakkında sorgulama yapılıyor. Youtube sayfası bulunan Özer daha önce çektiği videolarla da tepkilerle karşılaşmıştı.
YUNUS EMRE ÖZER KİMDİR?
DHA'da yer alan habere göre Özer, polis ekipleri tarafından 2 kez gözaltına alındıktan sonra idari ve adli işlemleri yapılmasının ardından serbest bırakılmıştı.
Sosyal medyada beğeni için çektiği videolara bir yenisini daha ekleyen Özer bu sefer metrobüs üstünde Avrupa Yakasından Anadolu Yakasına geçti.
Arkadaşı ile birlikte Okmeydanı Hastane metrobüs durağına gelen Özer, önce durağın üzerine tırmanarak saklandı.
Metrobüsün durağa yanaşmasıyla bir anda metrobüsün üzerine atlayan Özer, yatarak üstünde gizlendi.
Hem kendi hem de metrobüstekilerin hayatını tehlikeye atan Özer 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçen metrobüsün üstünden Anadolu Yakası'ndaki ilk durakta indi.
Perondaki yolcuların arasında yürümeye başlayan Özer'i güvenlik görevlileri fark etti. Güvenlik görevlileri Özer'i kovalamaya başladı. Özer kaçmayı başardı.
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