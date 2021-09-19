Tıklanma uğruna canını hiçe saydı! Yunus Emre Özer metrobüsün üstünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçti

İstanbul'da daha önce metrobüs, otobüs ve minibüsün üstünde yolculuk yapan son olarak da Galata Köprüsü'nden geminin üzerine atladığı için gözaltına alınan genç, bu kez Avrupa yakasından çıktığı metrobüsün üstünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Asya kıtasına geçti.

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