Yarın seçim olsa kim kazanır? Son anket sonuçları açıklandı! İşte AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın oy oranı

CUMHUR İTTİFAKI'NIN OY ORANI KAÇ?

Zaman zaman gerileme oldu, ilerleme oldu. Bunların sebebini de biliyoruz. En fazla 3-4 puan gerileme oldu. 38'in altına hiç inmedi. Şu anda 40, 41 civarında. Cumhur İttifakı şu anda 50'nin üzerinde. Hedefimiz 2018 seçimlerinden daha fazla oyla ipi göğüslemek.