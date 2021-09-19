Yarın seçim olsa kim kazanır? Son anket sonuçları açıklandı! İşte AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın oy oranı
Son dakika haberine göre: Bugün seçim olsa kim kazanır sorusu yapılan anketle yanıt buldu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın oy oranını açıkladı.
MANİPÜLASYON YAPIYORLAR
"AK Parti eski desteğini kaybetti mi? Oylarınızda bir gerileme olduğunu gözlemliyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Dağ, "AR-GE Başkanlığım döneminde hiç duymadığım anket firmaları son bir senedir peydahlandı. Manipülasyon yapıyorlar. Biz sonuç olarak bunların araştırmasını yapıyor ve görüyoruz" dedi.
AK PARTİ YÜZDE 42
Dağ, AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçlarını şu sözlerle aktardı: Biz 2018'de yüzde 42 almıştık. Cumhurbaşkanımız yüzde 53 almıştı. Biz bunun 40, 41, 42 civarında gittiğini görüyoruz.
CUMHUR İTTİFAKI'NIN OY ORANI KAÇ?
Zaman zaman gerileme oldu, ilerleme oldu. Bunların sebebini de biliyoruz. En fazla 3-4 puan gerileme oldu. 38'in altına hiç inmedi. Şu anda 40, 41 civarında. Cumhur İttifakı şu anda 50'nin üzerinde. Hedefimiz 2018 seçimlerinden daha fazla oyla ipi göğüslemek.
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