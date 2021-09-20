20 Eylül 2021, Pazartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'de! İşte ilk görüntüler...
Son dakika haberleri... Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kuruluna katılarak dünyaya hitap edecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak ABD'nin New York kentindeki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na indi.
Son dakika haberleri... Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kuruluna katılarak dünyaya hitap edecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak ABD'nin New York kentindeki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na indi.