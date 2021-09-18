18 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri ''Şikede kumpas'' davasında flaş gelişme! Cemalettin Mutlu tutuklandı

''Şikede kumpas'' davasında flaş gelişme! Cemalettin Mutlu tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.09.2021 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021
ABONE OL
’’Şikede kumpas’’ davasında flaş gelişme! Cemalettin Mutlu tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Eyüpsultan'daki bir gaybubet evinde yakalanan ve ''Şikede kumpas'' davasının firari sanığı olan Cemalettin Mutlu ile kardeşi Veli Mutlu tutuklandı.

FETÖ'nün firari mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Eyüpsultan'daki bir gaybubet evine düzenlenen operasyonda, örgütün avukatlar yapılanmasında yer alan firari avukat Cemalettin Mutlu ile kardeşi Veli Mutlu yakalandı.

"FUTBOLDA ŞİKE KUMPASI" AVUKATLIK YAPIYORDU

Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şikede kumpas davasının firari sanığı olan Cemalettin Mutlu'nun, FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen ''Askeri Casusluk, Fuhuş ve Şantaj, Poyrazköy, Amirallere Suikast'' gibi kumpas soruşturmalarında yer alan Mutlu Ekizoğlu, Nazmi Ardıç, Tufan Ergüder, Yurt Atayün ve Ömer Köse'nin de aralarında bulunduğu birçok emniyet mensubunun bir dönem avukatlığını yaptığı tespit edildi.

Veli Mutlu'nun ise Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesince arandığı ve halen FETÖ güncel yapılanmasında öğrenci faaliyetlerinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

Avukat Cemalettin Mutlu ile kardeşi Veli Mutlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Başsavcılıktan açıklama: FETÖ’den ceza alan Ayşe Özdoğan... BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: FETÖ'DEN CEZA ALAN AYŞE ÖZDOĞAN...
Başsavcılıktan açıklama: FETÖ’den ceza alan Ayşe Özdoğan...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA