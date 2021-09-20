Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı resmen Bursa’da



Toplantının ardından yapılan devir teslim töreninde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov başta olmak üzere üye ülkelerin bakanları ve temsilcileri hazır bulundu. Protokol anlaşmalarının yapıldığı toplantıda, Bakan Nazarbekov tarafından Bakan Ersoy'a 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' unvanını temsilen kupa ve TÜRSOY Bayrağı hediye edildi.