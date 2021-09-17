Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından FETÖ'den ceza alan Ayşe Özdoğan ile ilgili basındaki iddialara yalanlama
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından “FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan tutuklanarak ceza evine gönderilen hükümlü Ayşe Özdoğan’ın maruz kaldığı hastalığına ve tedavi sürecine ilişkin olarak bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan iddialarla ilgili flaş bir açıklama geldi. Başsavcılık, "Ayşe Özdoğan’ın tedavi sürecinin ve infaz erteleme işlemlerinin aksatıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verdi. İşte haberin detayları...
SON DAKİKA HABERİ: FETÖ'den hüküm giyen Ayşe Özdoğan ve diğer FETÖ'cüleri kollama çabasına girişen malum medyada yer alan haberlere ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından kritik bir açıklama geldi.
Başsavcılık, "Ayşe Özdoğan'ın tedavi sürecinin ve infaz erteleme işlemlerinin aksatıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" bilgisini paylaştı.
Açıklamada ayrıca sürecin nasıl işlediğine dair detayları paylaşılarak, "Başsavcılığımızca ilgilinin Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki sağlanmış, burada düzenlenen raporda infazın ertelenmesi uygun görülmüştür." denildi.
Başsavcılık açıklamasının tamamı şöyle;
"FETÖ SUÇUNDAN HÜKÜM GİYDİ"
"Hükümlü Ayşe Özdoğan'ın maruz kaldığı hastalığına ve tedavi sürecine ilişkin olarak bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan iddialarla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ayşe Özdoğan , Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince 12.12.2019 tarihinde "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan tutuklanarak aynı gün Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna alınmıştır.
"CEZA KESİLMİŞTİR..."
Hastalığı nedeniyle, 16.12.2019 tarihinde hastaneye sevk ve tahliye süreci re'sen başlatılmış, sağlık kurulu raporu doğrultusunda 26.12.2019 tarihinde aynı Mahkeme tarafından tutukluluktan tahliye edilmiştir. Devam eden yargılama sonucunda "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün ceza verilmiş, kararın 16.06.2021 tarihinde Yargıtay tarafından onanmasıyla ceza kesinleşmiştir.
"İNFAZIN ERTELENMESİ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR"
Bununla birlikte, ilgilinin sağlık durumu göz önünde bulundurularak Ceza İnfaz Kurumuna alma veya bu yönde yakalama gibi işlemler yerine 5275 sayılı Kanun'un 16. maddesi uyarınca ağır hastalık nedeniyle infazın ertelenmesine ilişkin hükümler uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda, Başsavcılığımızca ilgilinin Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki sağlanmış, burada düzenlenen raporda infazın ertelenmesi uygun görülmüştür.
"KESİN KARAR İÇİN İLGİLİNİN BİZZAT HAZIR EDİLMESİ İSTENDİ"
Anılan Kanun hükmü gereğince rapor, onay için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir. Adli Tıp Kurumunca yapılan değerlendirmede ise kesin karar için ilgilinin bizzat hazır edilmesi istenmiştir. Ancak, hükümlünün sağlık durumu elvermediğinden Adli Tıp Kurumuna gidemeyeceğini beyan etmesi nedeniyle Adli Tıp Kurumu, yerel hastane tarafından yapılmak üzere ek tetkikler istemiş, temin edilecek raporların gönderilmesi ile -kişi bizzat hazır olmadan- bir karar vereceğini bildirmiştir.
"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
Gelinen aşamada, ilgiliye mahallinde yapılacak ek muayene ve tetkik sonuçlarının Adli Tıp Kurumuna iletilmesiyle bilimsel ve tıbbi ölçütler çerçevesinde ve Kanun uyarınca nihai kararı Adli Tıp Kurumu verecektir. İlgili, bu süreçte ceza infaz kurumu dışında tedavisine devam etmektedir. Ayşe Özdoğan'ın tedavi sürecinin ve infaz erteleme işlemlerinin aksatıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "
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