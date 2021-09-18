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Büyük tepki çeken paylaşım: CHP'li İdil Zaman çarşaflı kadınlarla dalga geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.09.2021
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Büyük tepki çeken paylaşım: CHP’li İdil Zaman çarşaflı kadınlarla dalga geçti

Son dakika haberleri... CHP'li isimlerin İslam karşıtı hareketlerine bir yenisi eklendi. CHP Kırşehir Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı İdil Zaman, sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Zaman, çarşaflı kadınlar ile dalga geçen bir video paylaştı. Çarşaflı kadın filtresine erkek yüzü yerleştirerek paylaştığı video büyük tepki çekti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu kapsamında CHP'li Edremit Belediyesi ve ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) tarafından düzenlenen törende, çarşaf içindeki kadının zincire vurulduğu görüntüler tepkilere neden olmuştu.

CHP’li İdil Zaman çarşaflı kadınlarla dalga geçti! CHP'Lİ İDİL ZAMAN ÇARŞAFLI KADINLARLA DALGA GEÇTİ!

CHP'Lİ BAŞKANDAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

O görüntüye tepkiler dinmemişken, CHP Kırşehir Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı İdil Zaman'dan çarşaflı kadınlarla dalga geçen bir paylaşım geldi.

HESABINI KAPATTI

TikTok'ta çekilen çarşaflı kadın filtresine erkek yüzü yerleştirilen bir videoyu Instagram hesabından paylaşan Zaman, sosyal medyada tepki çekti.

Zaman'ın gelen tepkilerin ardından Instagram hesabını kapattığı görüldü.

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