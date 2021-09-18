İletişim Başkanlığından Başkan Erdoğan’ın ABD ziyareti ile ilgili açıklama

Açıklamanın devamında, "Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' başlıklı konferans kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk, soydaş ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya geleceklerdir.