Gaziler duygularını paylaştı: O gün gazi olduk bugün şehit oluruz







Kıbrıs Gazisi Edip Bayrak (68): Devletimiz var olsun, bizleri asla unutmadı ve madalyalarımızı vererek bizleri onurlandırdı. Gazilik çok şerefli ve gururlu bir şey. Göğsümde gururla taşıdığım madalyamın verdiği huzur ve mutluluğu kelimelerle anlatamam. Rabbim şehitlik ve gaziliği herkese nasip etmiyor. Vatanım için çağırsalar bu yaşımda tekrar askere gider, düşmana geçit vermem.

Gazi Mehmet Akdağ (46): Ben gazilere son 15-20 yıldır değer verildiğini gördüm. Allah devletimizden razı olsun. Bizleri unutmadığı için minnettarız. O gün gazi oldum ama bugün çağırsınlar şehit olurum.